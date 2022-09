Six candidats, dont deux duos, s’affrontent dans la course à la chefferie du Parti vert du Canada (PVC), lancée virtuellement samedi.

Six candidats, dont deux duos, s’affrontent dans la course à la chefferie du Parti vert du Canada (PVC), lancée virtuellement samedi. Cette campagne marque le retour de l’ancienne cheffe du parti, Elizabeth May, et l’introduction de nouvelles règles internes pour le parti.

Frédérik-Xavier Duhamel La Presse

C’est le rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) d’avril dernier qui a motivé Mme May à revenir dans l’arène politique. « Ce rapport disait que nous avions moins de temps pour agir que je ne le croyais », a-t-elle dit dans une vidéo enregistrée d’avance pour le lancement de samedi, auquel elle ne pouvait assister. « Je ne suis pas prête à rester assise et laisser aller le statu quo […] nous avons besoin d’être radical. »

Mme May a invité les membres à voter pour elle comme second choix, et pour son colistier Jonathan Pedneault, un québécois auparavant chercheur pour Human Rights Watch, comme 1er choix.

L’autre duo est composé des organisateurs communautaires Anna Keenan et Chad Walcott. Mme Keenan, d’origine australienne, a été candidate pour le parti dans la circonscription de Malpeque, sur l’Île-du-Prince-Édouard. Elle et M. Walcott, un Montréalais, souhaitent changer la constitution du parti, qui permet actuellement un chef unique et jusqu’à deux chefs adjoints, afin d’autoriser la co-chefferie.

Deux autres candidats se présentent seuls. Il s’agit de l’enseignante, femme d’affaires et écrivaine ontarienne Sarah Gabrielle Baron et de Simon Gnocchini-Messier, candidat pour le PVC en 2021 et auparavant militant néo-démocrate.

Les six aspirants chefs dont la candidature a été retenue satisfont tous à divers degrés à la nouvelle exigence de bilinguisme du Parti, qui ne s’applique pas aux candidats autochtones.

Le vote du premier tour aura lieu du 7 au 14 octobre prochain. Les quatre candidats les mieux classés s’affronteront ensuite au deuxième tour, dont le vote aura lieu du 12 au 19 novembre, date à laquelle l’identité du nouveau chef sera annoncée.

Cette personne prendra la relève d’Amina Kuttner, qui occupait le poste par intérim à la suite de la démission d’Annamie Paul après une cuisante défaite l’an dernier.