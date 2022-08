Ils aspirent à devenir premier ministre. Dans quelques jours, ils parcourront le Québec pour convaincre les électeurs de leur donner leur confiance. La Presse les a rencontrés. Aujourd’hui, le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois.

Gabriel Nadeau-Dubois veut lancer un gigantesque chantier de transport collectif pour permettre à tous les Québécois d’abandonner leur voiture s’ils le désirent d’ici quelques années, révèle-t-il en entrevue avec La Presse. Deux autres priorités sont au menu de Québec solidaire : une réforme fiscale et un plan d’accès à la propriété.

« Il y a trois grandes crises en ce moment au Québec. La plus urgente, c’est la crise du coût de la vie. La plus triste, c’est la crise de notre système de santé, en particulier le sort qu’on réserve aux aînés. La plus grave, c’est la crise climatique. Ce sera les trois priorités de notre campagne », affirme le chef parlementaire de Québec solidaire (QS), attablé dans une brasserie de sa circonscription dans le quartier Rosemont à Montréal.

Sur la lutte contre les changements climatiques, QS veut marquer les esprits. Le parti s’est donné la « cible la plus ambitieuse » de toutes les formations politiques : une diminution des gaz à effet de serre d’au moins 55 % par rapport à 1990 d’ici 2030. Accusé par ses adversaires d’avoir une cible irréaliste, il s’engage à déposer rapidement un plan vert après le déclenchement de la campagne électorale.

Je sais que François Legault m’attend au détour. Je n’ai pas l’intention de me faire dire pendant deux semaines que je n’ai pas de plan chiffré. Gabriel Nadeau-Dubois, chef parlementaire de Québec solidaire

Sa « pièce maîtresse » : un « chantier historique de mobilité », le plus gros depuis la nationalisation d’Hydro-Québec et l’érection des grands barrages. L’objectif est que dans « quelques années », les Québécois puissent « partir du point A au point B dans à peu près toutes les régions en laissant la voiture à la maison » grâce à un mélange de transport structurant, d’autobus, de covoiturage et de transport actif. Les Québécois, dit-il, « sont prêts à faire le choix écologique, ils sont rendus là sur le plan des valeurs. Mais ils n’ont pas d’options ».

Lorsqu’on lui demande si ça ne coûtera pas trop cher, M. Nadeau-Dubois passe à l’attaque. « Ce sont mes adversaires qui vont devoir répondre à la question pourquoi vous n’avez pas d’ambition, pourquoi vous ne dépensez pas comme on devrait dépenser en 2022 pour lutter contre les changements climatiques », lance-t-il. En contrepartie, Québec solidaire renoncera aux prolongements d’autoroutes, sauf pour des raisons de sécurité ou de désenclavement.

Réinventer l’accès à la propriété

Pour la crise du coût de la vie, QS présentera une série de mesures pour « réduire la facture » des Québécois. Certaines propositions sont déjà connues, comme la gratuité des soins dentaires, mais d’autres seront annoncées durant la campagne. Il promet de réinventer l’accès à la propriété pour les jeunes familles. « On aura beau envoyer tous les chèques qu’on veut par la poste, si le prix des loyers et des hypothèques continue d’exploser, on ne réglera rien », soutient-il. Ce sera une « nouvelle manière d’accéder à la propriété ».

Autre proposition : une « réforme fiscale qui va soulager en bonne partie la classe moyenne », mais qui, en contrepartie, « va en demander plus aux contribuables plus fortunés ». « Les gens qui ont les moyens de contribuer davantage vont être appelés à le faire, et les gens qui sont pris à la gorge vont avoir une bouffée d’air frais », dit-il. Un plan semblable se trouvait dans le cadre financier du parti en 2018 et permettait d’augmenter les revenus de l’impôt des particuliers de 2 milliards en taxant davantage les 9 % des Québécois les plus riches.

Campagne en famille

Pour la première fois, c’est Gabriel Nadeau-Dubois qui sera la tête d’affiche de la campagne solidaire. C’est lui qui défendra les idées de QS au débat des chefs et, à 32 ans, il auditionne pour le poste de premier ministre. « Je suis capable maintenant de me présenter aux Québécois et de dire je suis prêt à prendre le relais. Je pense qu’en 2018, je n’étais pas rendu là, parce que j’avais moins d’expérience et de maturité. Cette fois-ci, je suis prêt », lance-t-il.

Il dit avoir beaucoup appris de sa collègue Manon Massé, qui a joué ce rôle en 2018. Elle a réussi à « susciter de l’affection et de l’adhésion » avec sa personnalité attachante, note-t-il.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE Gabriel Nadeau-Dubois, chef parlementaire de Québec solidaire

Pendant longtemps, j’ai été très mal à l’aise avec cet aspect de l’engagement politique, je ne parlais jamais de ma vie personnelle, je trouvais ça superficiel, mais côtoyer Manon m’a réconcilié avec ça. Gabriel Nadeau-Dubois, chef parlementaire de Québec solidaire

Il faut donc s’habituer à entendre le jeune père parler de son bébé et de « la planète sur laquelle [il] va grandir ». « Ça m’inquiète encore plus qu’avant », dit-il. Il fera également campagne avec sa famille : « Hélène et sa maman seront avec moi en tournée électorale. Pas pour être utilisés comme accessoire politique, mais parce que c’est ça, ma vie. »

Gabriel Nadeau-Dubois a déjà joué un premier rôle, en 2012, lors de la grève étudiante. Cette image lui colle-t-elle à la peau ? « Des commentaires très négatifs sur la mobilisation étudiante, je n’en reçois pratiquement plus dans la vraie vie », dit-il.

Des équipes sur les campus

Québec solidaire stagne dans les sondages, à près de 15 % dans les intentions de vote. Mais Gabriel Nadeau-Dubois ne fera pas une campagne défensive. Il croit que la joute électorale pourra faire bouger cette aiguille, et il ne veut pas laisser François Legault, grand favori, « éteindre la campagne ».

Il misera sur une toute nouvelle « machine électorale » qui est « sans commune mesure avec celle de 2018 ». Le parti développe une stratégie terrain beaucoup plus importante, notamment avec des équipes de mobilisation vouées aux campus des universités et des cégeps.

Les promesses de Québec solidaire Santé Éliminer l’attente pour les services en santé mentale en ramenant les psychologues dans le réseau public

Créer une assurance dentaire publique pour tous

Mettre sur pied Pharma-Québec pour économiser dans l’achat de médicaments et autres fournitures médicales Éducation Garantir le droit pour chaque enfant d’avoir une place en CPE

Verser une prestation temporaire aux parents le temps d’obtenir une place en service de garde pour leur poupon

Offrir à tous les élèves dans le besoin des services professionnels dans les écoles Coût de la vie Interdire les hausses abusives de loyer

Réduire de 50 % les tarifs des transports en commun

Fixer le salaire minimum à 18 $ l’heure Environnement Lancer un chantier de transport collectif et actif à travers le Québec

Mettre au pas les entreprises qui polluent au-delà des normes

Réduire d’ici 2030 les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 % par rapport au niveau de 1990 (la cible gouvernementale est de 37,5 %) Identité Bonifier le financement des cégeps et universités francophones afin de les rendre plus attractifs

Verser des bons culturels aux nouveaux arrivants leur permettant d’entrer en contact avec la culture québécoise

Créer des carrefours locaux en immigration pour faciliter l’inclusion des nouveaux arrivants