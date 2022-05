(Toronto) Les électeurs ontariens iront aux urnes le 2 juin pour choisir leur prochain gouvernement. La Presse s’est promenée dans le Grand Toronto pour prendre le pouls de nos voisins de la plus populeuse des provinces canadiennes.

Mylène Crête La Presse

Le 15 novembre 2018 a marqué les francophones de l’Ontario. Six mois après son élection, le gouvernement progressiste-conservateur de Doug Ford annonçait la fin du projet de l’Université de l’Ontario français (UOF) et la dissolution du Commissariat aux services en français. Quatre ans plus tard, l’université a pignon sur rue au centre-ville de Toronto, mais le chien de garde des francophones n’a toujours pas retrouvé son indépendance.

Ce « jeudi noir » a eu l’effet d’un électrochoc. Le gouvernement Ford fait rapidement volte-face. Il crée un poste de commissaire aux services en français au sein du bureau de l’Ombudsman et rétablit le ministère des Affaires francophones.

Mais les Franco-Ontariens veulent leur université. Des milliers d’entre eux descendent dans les rues et la députée Amanda Simard claque la porte du Parti progressiste-conservateur. Elle se joindra par la suite aux libéraux.

« Ç’a été un moment où ce gouvernement-là a pris pleinement conscience des demandes de l’Ontario français », constate le recteur de l’UOF, Pierre Ouellette.

PHOTO MYLÈNE CRÊTE, LA PRESSE Pierre Ouellette, recteur de l’Université de l’Ontario français

M. Ouellette nous reçoit dans son campus situé dans l’un des plus beaux secteurs du centre-ville de Toronto, à quelques pas du lac Ontario. L’université est entourée de gratte-ciel que l’on aperçoit de ses grandes fenêtres où pénètre une abondante lumière. Le petit établissement occupe 60 000 pi2 d’un immeuble neuf. Les salles de classe sont modernes. Sa bibliothèque est entièrement numérique.

Elle a pu voir le jour en septembre dernier grâce à une entente conclue entre le gouvernement fédéral et l’Ontario qui lui assure un financement de 126 millions sur 8 ans. La première année a été plutôt difficile : 90 étudiants s’y sont inscrits, dont près de 70 % provenaient de l’étranger. C’est deux fois moins que la cible fixée par son administration.

« Il faut toujours rappeler aux gens qu’on a lancé une université nouvelle, avec du personnel nouveau, avec des programmes nouveaux en mode COVID avec des personnes qui, dans bien des cas, ne se connaissaient pas et ne s’étaient jamais rencontrées », souligne M. Ouellette.

PHOTO MYLÈNE CRÊTE, LA PRESSE Salle de classe de l’Université de l’Ontario français

L’UOF a la capacité d’accueillir 2000 étudiants. Le recteur espère augmenter graduellement leur nombre d’ici à la fin de l’entente pour obtenir un financement durable.

Le bilan Ford

La création de cette première université de langue française en Ontario a fait naître l’espoir de voir un réseau universitaire francophone à l’image de celui de l’Université du Québec. Les progressistes-conservateurs ont accordé son autonomie à l’Université de Hearst, dans le nord de la province, qui offre aussi des programmes exclusivement en français.

« Le gouvernement de Doug Ford a fait plus pour les francophones que le gouvernement libéral a fait en 15 ans », s’est défendue la ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney, lors du débat en français diffusé à la mi-campagne.

Elle répondait aux attaques de la candidate libérale Amanda Simard qui accusait le gouvernement progressiste-conservateur d’avoir envoyé « le message que le français en Ontario, ce n’est pas important », et d’avoir « trahi les Franco-Ontariens ».

Sudbury dans la ligne de mire

L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) demande maintenant une troisième université « pour et par les francophones » à Sudbury pour remplacer les programmes sabrés par l’Université Laurentienne en 2021. Cet établissement bilingue avait éliminé 48 % des programmes en français au moment où elle était au bord de la faillite.

Sans programmes d’études dans leur langue à proximité, les étudiants francophones s’exilent souvent dans le sud de la province ou s’assimilent à la majorité anglophone.

Les jeunes qui sont formés en français dans leur patelin vont faire leurs stages dans leur patelin et ont la possibilité de se faire offrir du travail dans leur région. Les jeunes qui sont formés en anglais, malheureusement, on les perd. Carol Jolin, président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario

Une situation d’autant plus préoccupante que la communauté francophone fait face à une importante pénurie de main-d’œuvre, notamment en éducation et en santé.

Les néo-démocrates, les libéraux et les verts promettent tous une université de langue française à Sudbury. Les progressistes-conservateurs attendent la recommandation de la commission indépendante chargée d’évaluer la qualité de l’éducation postsecondaire avant de se prononcer.

« On a appris à se connaître »

« Il y a beaucoup d’eau qui a coulé sous les ponts depuis le fameux jeudi noir en Ontario français », constate Stéphanie Chouinard, professeure de sciences politiques au Collège militaire royal du Canada. « Le gouvernement a changé son fusil d’épaule et a fait des avancées quand même importantes. »

L’un de ces progrès est la modernisation de la Loi sur les services en français pilotée par la ministre Mulroney. Cette législation a été adoptée pour la première fois en 1986. Sa nouvelle mouture préconise une offre active et permet d’offrir de nouveaux points de service hors des 27 régions désignées.

« Dans le cadre d’une élection, ce n’est pas ce que tu as accompli, c’est ce que tu vas faire qui compte pour les quatre prochaines années », fait remarquer Carol Jolin. Le président de l’AFO dit avoir eu une oreille beaucoup plus attentive du gouvernement Ford après les coupes de 2018. « On a appris à se connaître et à travailler ensemble », reconnaît-il.

Il reste que les progressistes-conservateurs n’ont pas l’intention de redonner son indépendance au chien de garde des francophones. Tous les autres principaux partis promettent de désaffilier le commissaire aux services en français du bureau de l’Ombudsman pour lui redonner du « mordant ».