(Québec) La libérale Christine St-Pierre ne sera pas sur les blocs de départ lors des prochaines élections. La députée de L’Acadie a confirmé lundi soir devant ses militants qu’elle ne solliciterait pas de nouveau mandat en octobre 2022.

Fanny Lévesque La Presse

Lila Dussault La Presse

« Je vous annonce officiellement que je ne serai pas candidate aux prochaines élections provinciales, en octobre », a souligné avec émotion Mme St-Pierre, lundi soir, lors d’une activité dans sa circonscription en compagnie de la cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade. « Je mettrai ainsi un terme à 15 ans de vie politique », a-t-elle ajouté. Des années « magnifiques et enrichissantes sur le plan personnel », a précisé la femme politique.

L’ex-ministre libérale faisait planer le suspense quant à son avenir politique depuis quelques semaines. Ancienne journaliste à Radio-Canada, Christine St-Pierre a été élue une première fois en 2007. Elle a occupé les fonctions de ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine dans le gouvernement de Jean Charest de 2007 à 2012. Elle a ensuite été nommée ministre des Relations internationales et de la Francophonie de 2014 à 2018 dans le gouvernement libéral de Philippe Couillard.

Depuis janvier, Mme St-Pierre agit à titre de porte-parole de l’opposition officielle en matière de culture et des communications.

« Je terminerai ce mandat avec le sentiment du devoir accompli. Je vous dis merci », a poursuivi Mme St-Pierre devant ses militants rassemblés.

Il est temps pour moi de tourner la page et d’écrire un nouveau chapitre. Christine St-Pierre, députée libérale de L’Acadie

Dominique Anglade a aussi pris la parole pour remercier Mme St-Pierre de son passage en politique, la qualifiant de « personnalité marquante de la politique québécoise ». « Christine St-Pierre n’a pas peur. Elle n’a pas peur de rien », a aussi souligné Mme Anglade.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, COLLABORATION SPÉCIALE La cheffe libérale Dominique Anglade accompagnait Christine St-Pierre lors de son annonce.

Les députés et ex-ministres Gaétan Barrette, Francine Charbonneau et Lise Thériault ont déjà annoncé qu’ils ne solliciteraient pas de nouveau mandat à l’automne. D’autres départs sont à prévoir parmi les vétérans, alors que Kathleen Weil, Hélène David, Nicole Ménard, Pierre Arcand et Carlos J. Leitão n’ont toujours pas précisé s’ils seraient sur les rangs en octobre.

En entrevue avec La Presse dimanche, la cheffe Dominique Anglade a expliqué qu’un « plan de match » est établi pour la suite des choses et que ces annonces ne seront « certainement pas laissées au hasard ».