(Québec) Le déficit structurel du Québec sera inférieur à 3 milliards grâce à la bonne performance de son économie en 2021, a annoncé le ministre des Finances Eric Girard.

Charles Lecavalier La Presse

« Il y a douze mois, au budget 2021-2022, nous avions estimé le déficit structurel à plus de 6 milliards. Ça a fondu de moitié », s’est félicité M. Girard lundi alors qu’il présentait aux médias ses nouveaux souliers, une vieille tradition politique.

Chaussé de souliers de course New balance, « légers et performants », M. Girard a expliqué que le déficit structurel — causé par les dépenses récurrentes qui vont se maintenir après la pandémie — sera inférieur à 3 milliards. Il avait déjà réajusté la cible en planifiant un déficit structurel de 4 milliards en novembre dernier lors de son minibudget.

Il explique la situation par une performance « exceptionnelle » de l’économie québécoise, qui a inspiré l’achat de ses souliers « que vous voulez porter la fois où vous voulez courir vite », a-t-il dit.

Il ne changera pas pour autant la date prévue de l’atteinte du déficit zéro,

« L’objectif est que le retour à l’équilibre se fasse avec le moins d’effort possible, c’est-à-dire que la transition soit la plus douce possible. On garde l’objectif 2027-2028 », a-t-il expliqué aux journalistes. « Il faut être conscient qu’on est dans un contexte d’incertitude. On a un cadre financier prudent lorsqu’on dit 2027-28, il est possible qu’on atteigne l’équilibre une ou deux années avant. Mais il y a quand même un haut degré d’incertitude : pandémie, invasion de l’Ukraine par la Russie », a-t-il souligné.

Il estime qu’il y a une chance sur quatre la probabilité qu’une récession frappe le Québec dans la prochaine année.

Des chèques pour contrer l’inflation

M. Girard a profité du point de presse pour réitérer son intention de verser une aide d’urgence aux Québécois pour les aider à surmonter la hausse du coût de la vie. Il rappelle que la prestation exceptionnelle « qui compensait l’inflation » en 2021 avait été donnée à 3,3 millions de Québécois dont le revenu est plus faible et qui ont droit au crédit d’impôt solidarité. Cette fois-ci, davantage de citoyens y auront droit : « on regarde pour une mesure d’application plus générale », a-t-il dit, sans préciser qui exactement pourra en bénéficier.

Son budget, a-t-il dit, ne sera surtout pas électoraliste : il est « au service » des Québécois, et livrera un plan « responsable » avec des mesures « pour les principales missions de l’État : la santé, l’éducation, l’économie, et l’environnement ».