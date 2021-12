Un peu plus de 4000 réfugiés sont arrivés au Canada en l’espace de quatre mois environ. Le ministre espère que la cadence ira en augmentant.

PHOTO MCPL GENEVIEVE LAPOINTE, VIA REUTERS

(Ottawa) Le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada, Sean Fraser, a pour la première fois donné, du bout des lèvres, un échéancier pour l’atteinte de l’objectif d’accueillir 40 000 réfugiés afghans formulé dans la plateforme électorale libérale.

Mélanie Marquis La Presse

Deux ans.

Mais attention : « il s’agit d’une estimation », a affirmé le ministre, en rappelant que la situation sur le terrain est hautement instable, et que son intention demeure de tout faire pour accueillir ces gens le plus rapidement possible.

« Dans la mesure où nous avons la capacité de déplacer n’importe qui plus rapidement que ce qui est prévu maintenant, nous allons le faire aussi rapidement qu’il est humainement possible », a enchaîné le nouveau titulaire du portefeuille.

La pression sur les épaules du ministre s’est accentuée au cours des derniers jours. Jusqu’à présent, il avait toujours refusé de fixer ce qu’il qualifiait de « date artificielle » pour l’attente de la cible, dont on reste encore bien loin.

Les conservateurs ont d’ailleurs réclamé la mise sur pied d’un comité parlementaire spécial qui serait chargé d’examiner la réponse tardive du gouvernement canadien à la chute de Kaboul aux mains des talibans à la mi-août.

Le comité en question prendra vie, les députés de la Chambre des communes ayant majoritairement voté en faveur de sa création, mercredi après-midi. Les libéraux qui prenaient part au vote s’y sont opposés.

Un peu plus de 4000 réfugiés sont arrivés au Canada en l’espace de quatre mois environ. Le ministre espère que la cadence ira en augmentant. Il a souligné le fait que cette semaine, un avion nolisé avec environ 520 réfugiés à son bord arrivera en sol canadien.

Et Sean Fraser a rappelé que le gouvernement canadien doit composer avec un gouvernement taliban qui ne montre aucun signe de collaboration — et même s’ils le voulaient, ils « ne savent pas comment gouverner » et « ne savent pas comment gérer un aéroport ».

À ces difficultés logistiques s’ajoutent notamment des problèmes du côté de la machine bureaucratique. Des demandes restent lettre morte, et les personnes vulnérables, dont les interprètes qui ont soutenu les Forces armées canadiennes ou des journalistes pendant la mission en Afghanistan, se sentent abandonnés.

Le gouvernement Trudeau reconnaît qu’il doit appuyer sur l’accélérateur. En revanche, le ministre Fraser rappelle régulièrement que l’opération d’accueil de réfugiés syriens de 2015 et 2016 n’est pas comparable à celle qui est présentement en branle.