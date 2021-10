Jean Charest dit avoir été « profondément choqué par les gestes et les propos du gouvernement Legault ».

(Québec) L’ancien premier ministre Jean Charest accuse les ministres Geneviève Guilbault et Simon Jolin-Barrette de cautionner des « actes illégaux » en s’appropriant le livre PLQ Inc., « qui repose sur plusieurs fuites illégales émanant de l’UPAC ».

Charles Lecavalier La Presse

« En faisant leur un ouvrage qui repose sur plusieurs fuites illégales émanant de l’UPAC, dont la véracité n’a par ailleurs jamais été démontrée et qui viole la vie privée d’un ancien premier ministre du Québec, le gouvernement Legault, le ministre de la Justice et en particulier la vice-première ministre cautionnent et légitiment des actes illégaux », a dénoncé M. Charest dans un communiqué de presse mercredi.

M. Charest dit avoir été « profondément choqué par les gestes et les propos du gouvernement Legault ». Il reproche à la vice-première ministre Geneviève Guilbault d’avoir exhibé « de manière théâtrale » en chambre l’ouvrage PLQ Inc., le 21 octobre dernier.

Ce livre, rédigé par l’équipe du Bureau d’enquête de Québecor, « révèle les déboires de l’enquête Mâchurer, menée par l’Unité permanente anticorruption » et est disponible en librairie. « Ce livre est le résultat de plusieurs fuites d’enquêtes menées par l’UPAC, fuites qui, disons-le clairement, constituent des actes criminels », déplore Jean Charest.

« Celles-ci violent non seulement la vie privée de M. Charest, mais elles font aujourd’hui l’objet d’une poursuite devant la Cour supérieure à la suite du refus du gouvernement du Québec de présenter des excuses à l’ancien premier ministre », a-t-il ajouté.