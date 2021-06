(Ottawa) La députée du Parti vert Jenica Atwin se joint aux rangs du Parti libéral.

Mélanie Marquis La Presse

Le changement d’allégeance de l’élue du Nouveau-Brunswick a été rapportée par des médias anglophones.

Les raisons de son départ restent à clarifier.

Depuis un moment, une fracture s’était dessinée entre deux des trois élus de la formation, dont Jenica Atwin, et le leadership du parti. L’enjeu du conflit israélo-palestinien a mis le feu aux poudres au sein du parti.

Un proche conseiller de la cheffe Annamie Paul, de confession juive, était allé jusqu’à accuser Jenica Atwin et un autre député vert, Paul Manly, d’antisémitisme.

La députée néo-brunswickoise avait refusé de commenter les tensions ces derniers jours.

« Notre cheffe, Annamie, est la porte-parole du Parti vert et pour cette raison, elle est la personne responsable de répondre à toutes questions se rapportant au parti », avait-elle déclaré vendredi dans un courriel envoyé à La Presse.

« Je ne me laisserai pas distraire puisqu’il y a tellement de travail à accomplir. Alors que de plus en plus de Canadiens et Canadiennes s’éveillent à l’horreur qu’étaient les pensionnats et aux profondes séquelles qu’ils ont engendrées », ajoutait Mme Atwin.

« Je tente ardemment d’investir mes énergies vers la mise en œuvre des appels à l’action de la Commission de vérité et de réconciliation et de l’Enquête nationale sur les femmes, les filles et les personnes 2SLGBTQQIA+autochtones disparues et assassinées », avait-elle conclu.

Au dernier scrutin d’octobre 2019, Jenica Atwin a défait le député libéral sortant Matt DeCourcey dans la circonscription de Fredericton, au Nouveau-Brunswick.