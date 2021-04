(Ottawa) Si Justin Trudeau a complètement ignoré Jagmeet Singh dans son discours à ses militants durant le congrès national du Parti libéral du Canada qui a pris fin samedi, le chef du NPD ne lui a pas rendu la même politesse dimanche devant ses troupes, également réunies en congrès national.

Joël-Denis Bellavance

La Presse

Au moment où des élections fédérales pourraient avoir lieu d’ici quelques mois, Jagmeet Singh a profité de son discours pour lancer une mise en garde aux Canadiens : méfiez-vous des belles paroles des libéraux de Justin Trudeau.

PHOTO ADRIAN WYLD, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Le premier ministre canadien, Justin Trudeau

En campagne, les libéraux disent une chose, mais ils font le contraire une fois au pouvoir, selon le chef du NPD. Pire encore, ils font sans cesse les mêmes promesses sans jamais y donner suite, a-t-il ajouté.

« Les libéraux promettent depuis 24 ans de créer une assurance-médicaments universelle. Et ils ont choisi de ne pas le faire. Ils l’ont fait encore durant leur congrès en fin de semaine. Mais le mois dernier, ils ont voté contre notre projet de loi pour faire de ce programme une réalité. […] Les libéraux ont choisi de protéger les intérêts des grandes compagnies pharmaceutiques au lieu de garder leur promesse », a-t-il affirmé dans son discours.

Idem sur la question climatique, a ajouté le chef néo-démocrate. « Les gens au Québec et partout au Canada veulent un gouvernement fédéral qui se bat contre la crise climatique comme s’il veut vraiment gagner la bataille. Les libéraux ont acheté un oléoduc et continuent de subventionner les grandes pétrolières. Ils préfèrent privilégier les intérêts des grandes compagnies polluantes au lieu de s’attaquer à la crise climatique. Les conservateurs, eux, disent qu’il n’y a pas de crise climatique », a-t-il martelé.

« Nous, les démocrates, travaillons pour une relance juste et durable. Nous luttons contre la crise climatique avec la volonté d’y parvenir », a-t-il ajouté.

M. Singh a aussi affirmé que si les familles, les travailleurs et les entreprises ont eu droit à une aide d’urgence plus importante durant la pandémie, c’est parce que le NPD a forcé la main du gouvernement Trudeau, qui est minoritaire à la Chambre des communes.

Au départ, le gouvernement Trudeau proposait une Prestation canadienne d’urgence de 1000 $ par mois pour les travailleurs ayant perdu leurs emplois à cause de la crise sanitaire. Le NPD a réussi à obtenir le double, a-t-il soutenu.

Au début de la pandémie, les libéraux proposaient un programme de subvention salariale de 10 %. « Le NPD s’est battu pour aider tous ceux et celles qui en avaient besoin. À plusieurs reprises, les libéraux de Justin Trudeau ont voulu volontairement laisser les gens de côté. Ils voulaient une subvention salariale de 10 %. Le NPD s’est battu pour vous et on l’a augmenté à 75 %. Nous avons réussi à sauver des millions d’emplois », a-t-il avancé.

M. Singh a également souligné que si les étudiants ont pu toucher une Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants, c’est grâce aux pressions de son parti. « Les libéraux ont laissé de côté les étudiants et étudiantes qui avaient de la misère à joindre les deux bouts. Nous nous sommes battus, et nous avons forcé les libéraux à livrer l’aide aux étudiants et étudiantes ».

Le chef du NPD a aussi rappelé que son parti a fait pression, et obtenu, un programme de congé de maladie payé pour les travailleurs qui n’en avaient pas et qui ne pouvaient pas prendre congé durant la pandémie, même s’ils étaient malades.

« Les libéraux aiment bien prendre le crédit pour tout cela. Mais nous nous sommes battus pour obtenir cette aide aux travailleurs et nous l’avons obtenu », s’est-il targué.

Dans son discours, M. Singh a mis en relief certaines des priorités de son parti au cours des prochains mois : améliorer les services dans les centres de soins de longue durée et imposer une taxe sur les ultra-riches.

« Les coupures successives des libéraux et conservateurs dans les transferts en santé, ce sont nos aînés dans les centres de soins de longue durée qui ont payé le prix. On a dû envoyer l’armée pour protéger nos aînés. C’est une honte nationale. Il faut rétablir la situation et vite. Il faut éliminer la recherche du profit dans les CHSLD une fois pour toute. Personne ne devrait faire de profits sur le dos de nos aînés. »

Le congrès national prend fin dimanche. La rencontre virtuelle a été marquée par un certain nombre de pépins techniques. Durant le week-end, les quelque 2000 membres inscrits ont voté en faveur de quelques résolutions. Entre autres choses, les militants se sont prononcés en faveur d’un salaire minimum fixé à 20 $ l’heure, à l’imposition de normes nationales dans les CHLSD entièrement financés par l’État, à l’adoption d’une loi fédérale contre le racisme et à des investissements pour combattre les crimes haineux.

Souvent une pomme de discorde au sein du NPD, le dossier de la paix au Proche-Orient a été débattu. Et les militants se sont prononcés en faveur d’une résolution qui vise « à mettre fin à toute coopération commerciale et économique avec les colonies illégales en Israël-Palestine et à suspendre le commerce bilatéral de toutes les armes et matériels connexes avec l’État d’Israël jusqu’à ce que les droits des Palestiniens soient respectés. »