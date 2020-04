(Ottawa) Le gouvernement Trudeau est sur le point d’interdire des armes de style militaire, un geste accueilli avec un soupir de soulagement chez Polysesouvient, où l’on milite depuis trois décennies pour le contrôle des armes à feu.

Mélanie Marquis

La Presse

« Au Canada, il n’y a pas de place pour les armes qui ont été conçues pour tuer le plus grand nombre de gens dans le plus court laps de temps », a soutenu Justin Trudeau en conférence de presse lorsqu’il a été interrogé à ce sujet, jeudi.

Il n’a pas voulu entrer dans le détail du plan : des annonces viendront « dans les jours à venir ». Il n’a pas non plus établi un lien entre le moment choisi pour aller de l’avant et la tuerie qui a fait 22 morts en Nouvelle-Écosse.

Tout au plus le premier ministre a-t-il rappelé qu’avant la crise de la COVID-19, les libéraux étaient prêts à présenter leur plan aux parlementaires. Au cours des derniers jours, il s’était dit « ouvert » à discuter avec l’opposition de la possibilité d’agir dans ce dossier.

Le gouvernement bannira certains types d’armes d’assaut de style militaire, y compris les AR-15, et celles utilisées dans la fusillade de la mosquée de Québec, en 2017, et lors du féminicide de Polytechnique, en 1989, a confirmé une source gouvernementale à La Presse.

Au total, le gouvernement Trudeau prohiberait quelque 1500 variantes d’armes à feu au pays, et il pourrait le faire dès vendredi en publiant des changements réglementaires dans la Gazette officielle du Canada, a indiqué cette même source.

La vice-première ministre Chrystia Freeland n'a pas confirmé qu'il s'agirait du véhicule législatif qui sera emprunté. «Je peux vous assurer que l’on va le faire très vite. On ne pense pas que l’on peut attendre », s'est-elle contentée d'offrir en conférence de presse.

Comme l'interdiction passera par un décret, le gouvernement n'aura pas besoin d'obtenir l'aval des autres formations pour déposer une mesure législative n'étant pas liée à la COVID-19 – en vertu de l'entente entre partis, seuls des projets de loi sur la pandémie peuvent être déposés.

Le programme promis de rachat des armes d'assaut de style militaire légalement achetées au Canada, quant à lui, devra être inclus dans un projet de loi et approuvé par les parlementaires, car il a une composante monétaire.

Les contours de ce plan seront précisés prochainement. Dans la plateforme électorale libérale, on signale que le gouvernement les rachètera « en offrant aux propriétaires des prix correspondant à ceux du marché ».

« Il était plus que temps ! »

L’annonce a réjoui Nathalie Provost, survivante du drame de Polytechnique, qui a occupé le rôle de vice-présidente du comité consultatif sur le contrôle des armes à feu que le gouvernement libéral avait mis sur pied afin de l’aiguiller dans l’élaboration de la mesure législative C-71, qui a été déposée tard dans le premier mandat libéral, et qui est désormais loi.

Mais elle ne peut s’empêcher de critiquer la lenteur que les libéraux ont mis avant de décréter ces interdictions : « Il était plus que temps, s’exclame-t-elle en entrevue avec La Presse. Au 25e anniversaire de la fusillade, à mon premier face-à-face avec Justin Trudeau, il m’avait dit : "On va s’occuper de ça". C’était en 2014 ! »

Et il y a encore beaucoup à faire, plaide Nathalie Provost: le gouvernement fédéral doit interdire les armes de poing à l'échelle du pays plutôt que de laisser aux municipalités la latitude de déterminer si elles souhaitent opter pour la prohibition. Surtout que la crise de la COVID-19 a éveillé en elle de nouvelles préoccupations.

« Ce que je crois, moi, c'est qu'au plan économique, on va avoir trois, quatre, cinq ans difficiles. Et quand l'économie va mal, les relations sociales risquent d'être plus difficiles ; plus de pauvreté, plus de violence domestique... les risques de dérive sont importants, et s'il y a plus d'armes, eh bien c'est foutu », laisse-t-elle tomber.

Du côté du gouvernement québécois, on a pris acte de l’intention fédérale.

« Le projet de loi du gouvernement fédéral n’a pas encore été déposé. Nous allons attendre son dépôt et nous l’analyserons par la suite. Cela dit, nous sommes toujours ouverts à assurer un meilleur contrôle des armes à feu, notamment celles de style militaire », a-t-on déclaré au cabinet de la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault.

« Le Québec s’est aussi déjà doté de moyens pour le contrôle des armes à feu », a-t-on ajouté en faisant référence au registre québécois des armes à feu.

- Avec Louis-Samuel Perron