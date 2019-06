Dominique Anglade saute dans la course au leadership du PLQ

(Québec) L'ancienne vice-première ministre du Québec Dominique Anglade doit annoncer jeudi qu'elle se lance dans la course au leadership du Parti libéral du Québec.

Mme Anglade a utilisé les réseaux sociaux mercredi pour indiquer qu'elle ferait «une grande annonce» à 10h30 jeudi. La députée montréalaise se rendra à Shawinigan pour l'occasion. Rappelons que le parti avait été pratiquement blanchi en région lors des élections d'octobre 2018.

Mme Anglade sera donc la première à faire le saut dans la course, qui n'est pas encore lancée officiellement. Le prochain chef du PLQ, qui aura la lourde tâche de relever le parti après une défaite cinglante, sera choisi au printemps 2020. La course doit commencer au minimum sept mois avant cette date, soit vers l'automne.

La députée Marwah Rizqy a aussi déclaré ouvertement son intention de se lancer dans la mêlée. Gaétan Barrette n'a pour sa part pas totalement écarté l'idée.