 Fin de session parlementaire à Ottawa: l'heure des bilans, en attendant les élections 

(Ottawa) Les travaux parlementaires à Ottawa ont pris fin une journée plus tôt que prévu, notamment en raison de la mort du député conservateur Mark Warawa. Les élus fédéraux ont donc quitté la colline après six mois mouvementés, et leurs yeux se tournent maintenant vers les élections du 21 octobre prochain. Bilan.

PARTI LIBÉRAL

« Les gens vont regarder l'ensemble de l'oeuvre, ils vont prendre un peu de recul », offre en entrevue à La Presse le ministre de l'Infrastructure, François-Philippe Champagne, préférant commenter le bilan des quatre dernières années que celui des six derniers mois. C'est que l'hiver a été rude pour le gouvernement, qui semblait incapable de se dépêtrer de l'affaire SNC-Lavalin, et ce n'est qu'au début du printemps, lorsque Justin Trudeau a chassé ses députées dissidentes Jody Wilson-Raybould et Jane Philpott du caucus, que la tempête s'est dissipée. « C'est sûr que ç'a été difficile de voir deux collègues décider de s'exclure par elles-mêmes du caucus », laisse-t-il tomber. Le ministre québécois préfère attirer l'attention sur le « moment fort » des derniers mois : la levée des tarifs américains sur l'acier et l'aluminium. « C'est une victoire totale. Pas de tarifs, pas de quotas. Je pense que pour les travailleurs, en particulier au Québec, c'était difficile », se réjouit-il. Et selon François-Philippe Champagne, « les gens font la part des choses » et comprennent que tout gouvernement doit « corriger le tir » à un certain moment sur un mandat de quatre ans.

PARTI CONSERVATEUR

L'opposition a fait ses choux gras de l'affaire SNC-Lavalin, consacrant des périodes de questions entières à tirer à boulets rouges sur le gouvernement et le premier ministre. Alors que le chef conservateur Andrew Scheer est allé jusqu'à réclamer carrément la démission de Justin Trudeau, certaines de ses députées ont abondamment traité le premier ministre de « faux féministe ». Selon le député Gérard Deltell, tout ce feuilleton a été révélateur pour la population. « C'est le vrai visage de M. Trudeau qui est apparu dans toute sa laideur et dans toute sa tristesse. Il a jeté à coups de pied dans le derrière deux dames de qualité hors de son caucus », lance-t-il dans un entretien avec La Presse. Le député québécois estime que l'opposition a fait un travail « rigoureux » en Chambre pour réclamer des comptes aux libéraux et que, au passage, cela a permis au chef Scheer de projeter l'image d'un « premier ministre en attente » auprès de l'électorat. À celui du Québec, où la position pro-oléoduc conservatrice passe moins bien, le leader a voulu envoyer le message qu'il veut lutter contre les changements climatiques. Le plan qu'il a déposé mercredi dernier est cependant avare de détails. « On ira dans le fin détail pendant la campagne », assure Gérard Deltell.

NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE

L'entrée au Parlement du chef Jagmeet Singh à la faveur d'une élection partielle en Colombie-Britannique, en mars, n'a pas fait bouger l'aiguille. En fait, selon des sondages réalisés dernièrement, les verts d'Elizabeth May seraient passés devant les néo-démocrates. Conscient du défi qui se profile à l'horizon pour les élections du côté du Québec, le chef du NPD a confié en mars le poste de chef adjoint à Alexandre Boulerice, certainement son député le plus connu. Invité à faire le bilan des derniers mois, le député Nathan Cullen, l'un des nombreux qui ont décidé de ne pas se représenter sous la bannière néo-démocrate, a préféré critiquer celui des libéraux. « Ils ont passé des moments plus difficiles que ce à quoi ils s'attendaient, et je pense qu'on ne peut donner le crédit à l'opposition pour ça, parce qu'ils se sont eux-mêmes infligé leurs blessures », a-t-il avancé en point de presse. L'élu britanno-colombien a aussi fustigé le Sénat, car, à moins d'un revirement majeur, la Chambre haute fera mourir au feuilleton le projet de loi C-262 du député Romeo Saganash - qui ne brigue pas non plus de nouveau mandat - qui vise à harmoniser la Déclaration des droits fondamentaux de la personne à la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.

BLOC QUÉBÉCOIS

Travaillant désormais dans une « assez parfaite harmonie », le Bloc québécois compte faire la démonstration qu'il s'est remis des guerres intestines ayant émaillé les dernières années et qu'il a surpassé le « préjugé défavorable » que les Québécois avaient développé à l'endroit de la formation pour espérer conquérir davantage de sièges en octobre prochain, a argué le chef Yves-François Blanchet. Et pour ce faire, il veut se montrer plus vert que toutes les autres formations, même les verts, en mettant l'environnement au coeur de la campagne. « Il serait irresponsable que la question de l'urne ne soit pas l'environnement », a-t-il dit en dressant le bilan de la session. Mais le leader est conscient qu'un autre enjeu - celui de la laïcité - risque de s'inviter dans le débat. « On sait très bien que la réalité va nous rattraper, a-t-il convenu. Nous serons ceux qui, cet été, souligneront et encourageront la fermeté de l'État québécois dans l'affirmation de la laïcité. » Entouré de ses 10 députés, dont il a félicité les combats menés en Chambre en matière de culture ou encore de lutte contre l'évasion fiscale, l'ancien ministre péquiste a prédit au Nouveau Parti démocratique (NPD) une dégelée monumentale au scrutin d'octobre prochain. « Le NPD s'expose à quelque chose qui est peut-être même pire que ce que le Bloc a vécu [en 2011]. C'est dur. C'est très dur », a-t-il laissé tomber.

PARTI VERT

Le parti d'Elizabeth May n'a normalement pas droit aux traditionnels bilans politiques. Mais une formation ne double normalement pas sa députation en cours de mandat non plus ; aussi la dirigeante a-t-elle accueilli à bras ouverts Paul Manly, élu lors d'une élection partielle en Colombie-Britannique. Elizabeth May n'a peut-être pas réussi à attirer dans ses rangs les députées indépendantes Jody Wilson-Raybould et Jane Philpott, mais elle se permet malgré tout de rêver à voix haute d'une percée verte au prochain scrutin.

La session en dix moments marquants

Un remaniement aux conséquences inattendues

Justin Trudeau a été contraint de remanier son cabinet ministériel dès le début de la session, le 14 janvier dernier, à la suite de la démission de l'ancien président du Conseil du Trésor, Scott Brison. C'est lors de ce fameux remaniement que la ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould, a été mutée aux Anciens Combattants. La ministre Jane Philpott prend quant à elle les rênes du Conseil du Trésor. Le Québécois David Lametti succède à Mme Wilson-Raybould au poste de procureur général du Canada. L'histoire dira que la principale intéressée croit avoir été démise de ses fonctions parce qu'elle a refusé d'intervenir en faveur de la négociation d'un accord de réparation avec la firme SNC-Lavalin, ce qui niera le premier ministre Trudeau.