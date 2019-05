Direction du PLQ: Proulx reprend sa réflexion

(Québec) Avec le désistement d'André Fortin, le refus de Pierre Moreau, les militants libéraux s'inquiètent d'une course de fantômes pour la succession de Philippe Couillard. À l'évidence, Dominique Anglade et Marwah Rizqy seront sur les rangs, mais les deux jeunes femmes, prédit-on déjà, auront du mal à convaincre les électeurs essentiellement francophones du Québec des régions.

Sébastien Proulx, dans ce nouveau contexte, pourrait faire le chemin inverse, entrer en lice après avoir dit non. Pour l'heure, il serait le seul candidat « de souche » représentant le courant nationaliste. Dans la circonscription de Jean-Talon, à Québec, il est tous les jours en contact avec l'électorat francophone, bien plus proche de la position de la Coalition avenir Québec sur la laïcité. Cette sensibilité aux francophones paraît bien absente, si on fait le décompte des candidats pressentis jusqu'ici.

Car il est manifeste que chez ceux qui s'approchent de la ligne de départ, ses convictions plus nationalistes peinent à trouver un écho. Secret, il se contentait de badiner cette fin de semaine, rappelant que ses réflexions n'étaient pas à l'ordre du jour du conseil général. Mais comme beaucoup, il constate qu'une course sans aspirants qui soient davantage en phase avec l'électorat serait une catastrophe pour le PLQ.

« Je ne suis pas dans la course, et je ne serai pas dans la course. Pour moi, c'est clair. » - Pierre Moreau

Ça n'a jamais été le grand amour entre Pierre Moreau et Dominique Anglade. Ainsi, au passage, il s'est plu à attaquer la position de son ex-collègue du cabinet Couillard, qui préconise l'adoption par le PLQ du compromis Bouchard-Taylor. Le PLQ ne doit pas devenir « une pâle copie de la CAQ », a-t-il plaidé. Il y a deux semaines, après un événement-hommage à Jean Charest, au Reine Elizabeth, Dominique Anglade s'était retrouvée au centre de disciples de Pierre Moreau et d'André Fortin. L'atmosphère était glaciale, confie un témoin.

Anglade et le débat sur la laïcité

L'ex-ministre de l'Économie a subi un camouflet plus sévère samedi, venu cette fois des dirigeants du parti. Un atelier où l'on devait parler de laïcité était manifestement noyauté par des militants favorables au statu quo, soit un Parti libéral faisant sans nuance la défense du respect des libertés fondamentales. On aurait cru que la réunion de Drummondville se déroulait à Saint-Laurent ou à Brossard, si on faisait le décompte des interventions des néo-Québécois au micro.

À l'évidence invité par la direction du PLQ, l'ancien ministre Raymond Garneau s'est lancé à son tour dans un plaidoyer pour les libertés fondamentales, contre le projet de loi de François Legault. « Le ridicule [avec le projet de loi de la CAQ], c'est qu'un enseignant pourrait enseigner avec un jacket des Hells Angels, mais ne pourrait pas le faire avec un foulard », a-t-il dit, récoltant une ovation de la salle.

L'atelier était terminé, mais on a tout de même permis à une femme portant le hijab de lancer au micro un dernier appel pour que les libéraux s'en tiennent au statu quo. « Ce qui me désole du contexte actuel, c'est qu'on revienne sur de vieilles décisions qui briment les libertés fondamentales. Ces droits sont reconnus par les tribunaux, on ne peut pas y déroger. On fait ce débat à défaut d'avoir un projet de société », a clamé Shamad Salman, avocate née à Montréal.

Sans confirmer qu'elle était favorable au compromis Bouchard-Taylor, Mme Anglade a relevé que tous les militants n'avaient pu s'exprimer dans le débat de samedi matin. Plusieurs jeunes étaient encore derrière les micros quand le président a tiré un trait sur les échanges. À l'évidence, pour Dominique Anglade, ce débat est loin d'être terminé.