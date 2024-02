Mireille Lefrançois a habité pendant quatre ans l’immeuble voisin de celui d’Isabelle Gagnon. Il compte lui aussi six logements et est détenu par le même propriétaire, Karim Olivier Kamal. Elle a connu son lot de misères dans le logement qu’elle lui louait. Mais « la goutte qui a fait déborder le vase », c’est la conversion de trois logements de l’immeuble en appartements loués sur Airbnb, affirme-t-elle.

À son arrivée dans l’immeuble, en 2018, Mme Lefrançois a rapidement constaté des problèmes avec la toilette de son logement. « Les toilettes étaient bouchées pendant quatre, cinq jours, de manière régulière. » Les fenêtres n’étaient pas équipées de moustiquaires, les insectes entraient donc librement dans l’appartement l’été. Elle affirme avoir attendu deux ans pour qu’on pose enfin ces moustiquaires.

Après un dégât d’eau chez un voisin, qui a fini par quitter l’immeuble, Mme Lefrançois a constaté que son appartement avait été rénové de A à Z. « Pendant des mois, on a enduré le bruit des travaux… et ensuite, ça a été les Airbnb. Le bruit à toute heure du jour. Les partys constants. »

Sur les six logements de l’immeuble, soutient Mireille Lefrançois, trois ont été convertis pour une location sur Airbnb. Elle dit avoir repéré les appartements sur le site d’Airbnb, ce que nous ont également confirmé les locataires de l’immeuble voisin, Isabelle Gagnon et Jason Bouchard.

Mme Lefrançois nous a fait parvenir une capture d’écran de l’un de ces appartements sur le site d’Airbnb, qui date d’octobre 2022. Elle dit y reconnaître le logement de l’un de ses voisins. Celui qui est présenté comme locateur de l’appartement, avec photo à l’appui, est d’ailleurs l’un des gestionnaires de l’immeuble, note-t-elle. Nous avons tenté de retrouver l’annonce, mais elle a disparu du site d’Airbnb.

Isabelle Gagnon et Maxime Pilon ont d’ailleurs inclus ces locations illégales dans leur recours au Tribunal administratif du logement, à qui on demande d’ordonner « au locateur de cesser de louer des appartements voisins illégalement comme hébergement touristique ». À moins que le logement soit la résidence principale du locateur, de telles locations à court terme, de type Airbnb, sont interdites dans l’arrondissement de Verdun.

« On a tous vu le va-et-vient des locataires. On a parlé aux gens. Ils nous ont eux-mêmes dit que c’était loué sur Airbnb, raconte Mme Lefrançois. On voyait des meubles IKEA être livrés, et ensuite, on voyait les mêmes meubles dans les annonces sur Airbnb. » Isabelle Gagnon renchérit : « On voit les employés du propriétaire venir ravitailler les Airbnb en passant par la ruelle, pour se cacher. »