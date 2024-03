Le DGE a été prévenu par le SCRS en 2019 d’ingérence dans une course à l’investiture

(Ottawa) Le directeur général des élections du Canada, Stéphane Perrault, affirme que lors des élections générales de 2019, le SCRS lui a fait part d’une possible ingérence étrangère dans une course à l’investiture dans une circonscription de Toronto.

La Presse Canadienne

Un document déposé jeudi aux audiences de la commission d’enquête sur l’ingérence étrangère indique que M. Perrault a décidé à ce moment-là qu’aucune mesure ne pouvait être prise sur cette affaire dans la circonscription torontoise de Don Valley—Nord.

Le document, un résumé de l’entretien classifié que M. Perrault a eu avec la commission, indique que pour le directeur général des élections, la participation à une course à l’investiture dans une circonscription n’était pas réglementée de la même manière qu’une élection.

M. Perrault a également souligné qu’aucune plainte n’avait été déposée par les autres candidats dans cette course à l’investiture.

Un reportage de 2023 a allégué que la Chine s’était ingérée dans la nomination de Han Dong comme candidat libéral dans Don Valley—Nord en 2019.

Lorsqu’on lui a demandé jeudi si l’affaire soulevée par le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) concernait la course à l’investiture du Parti libéral, M. Perrault a répondu à la commission qu’il n’était pas autorisé à donner plus de détails.

M. Perrault témoigne jeudi devant la commission d’Enquête sur les allégations d’ingérence étrangère dans les processus électoraux et les institutions démocratiques fédéraux, et sur la manière dont le gouvernement y a répondu.

Les audiences portent sur une possible ingérence de la Chine, de l’Inde, de la Russie et d’« autres acteurs étrangers » dans les élections générales de 2019 et de 2021.

La commission, présidée par la juge Marie-Josée Hogue, de la Cour d’appel du Québec, devrait entendre d’ici le 10 avril les témoignages d’une cinquantaine de personnes, dont le premier ministre Justin Trudeau, des ministres et des représentants de partis politiques.

Un premier rapport sur les conclusions préliminaires de la commission Hogue est attendu le 3 mai.