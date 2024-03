Entreprise liée au fiasco d’ArriveCAN Tous les contrats accordés à Dalian par Ottawa seront suspendus

(Ottawa) Tous les contrats accordés par le gouvernement fédéral à Dalian Enterprises inc. et qui sont toujours en vigueur seront suspendus. Le président et fondateur de la firme, David Yeo, était à la fois un consultant privé et un fonctionnaire pour le ministère de la Défense nationale. M. Yeo, qui détient des comptes dans des paradis fiscaux, a été suspendu mercredi, comme l’a rapporté La Presse. Le contrôleur général doit par ailleurs examiner de près tous les autres contrats « suspects » comme ceux de GC Strategies.