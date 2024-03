(Saint-Jean) Le système de tempête persistant qui a déversé d’importantes quantités de neige sur l’est de Terre-Neuve depuis deux jours s’est progressivement atténué samedi.

keith doucette La Presse Canadienne

Les résidants de la région ont commencé à déblayer sous plus de 50 cm de neige à travers la péninsule nord de l’Avalon dans le nord de la péninsule d’Avalon, où se trouve la capitale provinciale de St. John’s.

« À l’aéroport de St. John’s, le total de neige accumulée sur deux jours est de 71,8 cm », a observé Mike Vandenberg, météorologue au bureau de Gander, à Terre-Neuve-et-Labrador, d’Environnement Canada, dans une entrevue. « La neige commence à diminuer et pour le reste de la journée, nous avons un ciel principalement nuageux avec des vents du nord-est soufflant des rafales de 70 km/h en après-midi. »

Durant tout le samedi, environ 5 à 10 cm de neige devaient tomber sur la péninsule de Burin et 10 à 20 cm, sur le sud de la péninsule d’Avalon, avec une possibilité de quantités plus élevées localement,

M. Vandenberg a déclaré que certaines parties du nord de la péninsule d’Avalon ont reçu des chutes de neige totalisant entre 70 et 80 cm. Selon les rapports, 54 cm de neige sont tombés dans la péninsule de Bonavista, tandis que la région de Gander en a reçu environ 25 cm.

Pendant ce temps, la Force constabulaire royale de Terre-Neuve a indiqué qu’un homme de 46 ans a été secouru après une embardée près de la route transcanadienne à Conception Bay South vendredi soir.

L’homme tentait de rentrer chez lui à pied, mais il est devenu désorienté. Il a été trouvé par des policiers quatre heures plus tard avec l’aide de véhicules de déneigement de la ville.

Il n’a pas eu besoin de soins médicaux.

La ville de St. John’s a maintenu toutes les installations, y compris les espaces récréatifs, fermées samedi pour permettre le déneigement. Les bus de transport en commun sont également restés à l’écart des routes, tandis que les magasins et le centre commercial Avalon de la ville sont restés fermés.

Il s’agit de la deuxième tempête à engloutir l’est de Terre-Neuve en moins d’un mois.

« C’est certainement une chute de neige inhabituellement importante pour le mois de mars à St. John’s », a déclaré M. Vandenberg, qui a ajouté que les chutes de neige moyennes de la ville pour le mois se situent généralement entre 50 et 60 cm.

« Heureusement, nous avons une pause au moins pour ce soir et demain », a-t-il souligné.

Toutefois, M. Vandenburg a averti que des conditions météorologiques plus difficiles seraient à venir à partir de lundi.

« On ne sait pas exactement à quoi ressemblera ce système, a-t-il affirmé. Il s’agira probablement d’une situation dans laquelle les précipitations tomberont en pluie sur l’est de Terre-Neuve et probablement en neige à l’intérieur des terres et sur des terrains plus élevés dans certaines parties du centre. »