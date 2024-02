PHOTO IVOR PRICKETT, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

(Québec) Le Canada en fait-il assez pour aider l’Ukraine à défendre son territoire face à l’agression de Vladimir Poutine ? Après bientôt deux ans de guerre, des chercheurs de l’UQAM concluent qu’Ottawa poursuit avant tout « une politique d’image » en Ukraine, où l’objectif principal est d’être perçu « comme un allié fiable ».

Dans un ouvrage collectif à paraître la semaine prochaine aux Presses de l’Université Laval, un chapitre passe sous la loupe l’aide canadienne à Kyiv. Les auteurs, Justin Massie et Nicolas-François Perron, soutiennent que loin d’être un leader dans le camp atlantiste, Ottawa se contente de suivre les positions de ses alliés et d’offrir un soutien militaire « très modeste » à l’Ukraine.

« L’objectif convoité par le Canada réside davantage dans le fait d’être perçu comme un allié fiable que toute autre considération, incluant la victoire de l’Ukraine contre l’agression russe », conclut le chapitre contenu dans l’ouvrage collectif Le Canada à l’aune de la guerre en Ukraine, qui paraît le 7 février.

« Le Canada poursuit une politique d’image, où brandir l’unifolié constitue le principal objectif convoité », écrivent les deux experts.

Pour en arriver à ces conclusions, les auteurs se basent en partie sur les travaux du Kiel Institute, lequel fait un travail de moine depuis le début du conflit pour recenser et compter l’aide des alliés à l’Ukraine.

Le Canada a offert une aide financière importante, sous forme de prêts. Mais si on tient compte de l’aide globale (financière, humanitaire et militaire) en rapport à son PIB, Ottawa se retrouve 31e sur 39 pays.

À certains chapitres, on se compare au Portugal en termes d’aide militaire qu’on envoie ! Justin Massie, professeur titulaire de science politique à l’UQAM

Les auteurs remarquent que le Canada a adopté un discours « maximaliste », assurant soutenir son allié « aussi longtemps qu’il le faudra » avec une conviction « inébranlable ». « Comment expliquer ce décalage entre la parole et les actes ? », se demandent-ils.

Selon eux, il s’agit d’une continuation de « l’atlantisme bon marché » du Canada. Rappelons que le Canada s’est engagé en 2014, comme ses alliés de l’OTAN, à augmenter son budget militaire à 2 % de son PIB. Ces dépenses atteignaient 1,31 % du PIB canadien au début de 2023, une situation que Washington ne cesse de déplorer.

Ottawa en fait selon eux tout juste suffisamment en Ukraine pour être perçu comme un « allié fiable ». Justin Massie note aussi que la production d’obus de 155 mm – fabriqués dans des usines québécoises – n’a pas augmenté au pays depuis le début de la guerre, même si les Ukrainiens ne cessent d’en demander à leurs alliés.

L’expert pense qu’il y a peu de conséquences politiques à agir ainsi. « Ce n’est pas une priorité du gouvernement Trudeau, qui semble plus intéressé par les champs de compétence provinciale que par les siennes, si on regarde son bilan », lance M. Massie en entrevue.

« Et pour le chef conservateur Pierre Poilievre, on dirait aussi que la guerre en Ukraine n’existe pas. Il n’y a donc aucune pression sur le gouvernement fédéral pour en faire plus. C’est comme si on vivait dans le déni. Il n’y a pas de coût politique national. »