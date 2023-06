L’agence affirme que les saisies sont le résultat d’une collaboration entre les autorités au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Les agents des services frontaliers ont saisi 6300 kg de méthamphétamine en six mois

(Delta) L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a déclaré avoir confisqué plus de 6300 kilogrammes de méthamphétamine en Colombie-Britannique au cours des six derniers mois, incluant la plus grande saisie de cette drogue jamais réalisée.

La Presse Canadienne

L’agence affirme que les drogues ont été trouvées lors de quatre saisies dans la région métropolitaine de Vancouver, dans des cruches étiquetées comme étant de l’huile de canola, et destinées à l’exportation vers l’Australie.

En décembre de l’année dernière, des agents de la municipalité de Burnaby ont trouvé 40 cruches contenant un peu plus de 200 kilogrammes de méthamphétamine en cristaux. Un mois plus tard, 180 conteneurs contenant 2900 kilogrammes de méthamphétamine liquide ont été saisis en passant par l’installation d’examen des conteneurs dans la ville de Delta.

L’agence indique dans un communiqué que la découverte de janvier était suffisante pour remplir 35 grandes valises et qu’il s’agit de sa plus grande saisie de méthamphétamine à ce jour.

En mai, deux autres saisies majeures ont eu lieu au centre d’examen des conteneurs, où plus de 3000 kilogrammes de méthamphétamine liquide ont été découverts.

L’agence affirme que les saisies sont le résultat d’une collaboration entre les autorités au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Cinq citoyens australiens et un Américain ont été arrêtés en Australie pour leur lien présumé avec l’opération. L’enquête a été confiée à la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Le ministre fédéral de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a déclaré dans un communiqué que la sûreté et la sécurité étaient la priorité absolue du gouvernement.

« Je tiens à remercier l’ASFC, la GRC et nos partenaires d’application de la loi australiens et néo-zélandais pour leur excellent travail visant à perturber le crime organisé et à protéger nos communautés contre les stupéfiants dangereux », a-t-il affirmé.