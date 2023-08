Deux anciens résidants du Hilltop Inn, Eli Knowles et Airalee Mullin, qui ont été expulsés en juin.

(Berlin, Vermont) Qui dit Vermont dit grand air, montagnes et forêts verdoyantes à perte de vue, un paysage de carte postale attirant bon an, mal an de nombreux Québécois au sud de la frontière.

Ce portrait idéalisé n’a pas grand-chose à voir avec le quotidien d’Eli Knowles et Airalee Mullin, qui vivent dans une petite roulotte de camping pliable. Elle est installée dans un recoin jonché de déchets du stationnement d’un ancien terrain de golf.

L’abri de fortune, qu’ils partagent avec trois autres personnes, a triste mine avec la bâche transparente aménagée pour empêcher les infiltrations d’eau.

La transition n’est pas facile pour le couple, qui a vécu plusieurs mois cette année dans un motel grâce à un programme de soutien gouvernemental couvrant le coût de leur chambre.

La vie au Hilltop Inn, situé à Berlin, près de la capitale, Montpelier, n’était pas parfaite, mais elle apportait au couple une certaine stabilité qui a permis notamment à la femme de 20 ans de commencer à se reprendre en main.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Airalee Mullin

« J’avais commencé à me sentir mieux… Mais avec tout ce qui arrive maintenant, je ne suis capable de rien faire », relate Airalee, en flattant son « bébé », un chat qui lui apporte du réconfort.

Comme des centaines d’autres sans-abri répartis à travers l’État, qui compte l’un des taux d’itinérance les plus élevés aux États-Unis, elle et son conjoint ont été forcés de quitter leur motel à la mi-juin. Le gouvernement a décidé de revoir le programme de soutien en évoquant le fait que les subventions fédérales utilisées pour le soutenir durant la pandémie de COVID-19 arrivaient à leur terme.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Le gouverneur du Vermont, Phil Scott

Le gouverneur républicain du Vermont, Phil Scott, et la majorité démocrate au Congrès de l’État étaient d’accord pour le fermer progressivement, au risque de pousser dans la précarité absolue 2800 personnes, dont plus de 500 enfants.

À l’issue d’une bataille musclée, le budget a été révisé pour permettre à environ 2000 personnes de conserver leur place au chaud jusqu’en avril. La suite des choses demeure incertaine.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Nova et Bruce Jewitt, qui ont du mal à se loger depuis des années, ont trouvé refuge au Hilltop Inn. Ils s’inquiètent de la possibilité que le gouvernement veuille aussi forcer leur départ. « Je ne pense pas qu’ils se préoccupent vraiment de notre situation », note l’homme de 62 ans.

Eli et Airalee, qui figurent parmi la première cohorte de personnes expulsées, se sont vu offrir tentes et sacs de couchage. Ils se sont d’abord installés dans une tente près d’un cours d’eau.

L’averse historique qui a entraîné des inondations dévastatrices le mois dernier au Vermont a emporté une partie importante de leurs biens et les a forcés à trouver un autre abri de fortune.

Lors du passage de La Presse en début de semaine, Eli projetait une expédition dans l’État de New York pour récupérer un véhicule récréatif abandonné.

Il comptait s’y rendre à bord d’une vieille camionnette blanche dont la carrosserie tient avec des élastiques.

« Il n’y a presque plus d’essence. Heureusement, j’aurai bientôt ma paie », a indiqué le Vermontois, qui travaille à temps plein dans un Pizza Hut pour tenter de rester à flot.

On tente d’économiser de l’argent pour obtenir un appartement décent. Eli Knowles, sans-abri

Un rêve difficile à réaliser

Nombre de sans-abri au Vermont partagent son ambition, mais peu trouvent le moyen de la concrétiser.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Brenda Siegel, militante qui vient en aide à nombre de sans-abri, s’adresse à une femme qui cherche à convaincre le gouvernement de continuer à lui payer une chambre de motel.

Le coût des logements a explosé dans le contexte de la pandémie et les propriétaires se montrent peu enclins à accueillir des locataires au passé trouble, explique Brenda Siegel, militante qui défend de nombreux sans-abri auprès de l’administration.

Depuis que la première vague d’expulsions a eu lieu, son téléphone n’arrête pas de sonner. Les fonctionnaires, dit-elle, se montrent intraitables, même face à des personnes qui devraient, par leur profil, pouvoir continuer à bénéficier du programme de soutien financier.

« Le gouvernement refuse de reconnaître ses erreurs même quand je lui en donne la preuve », confie-t-elle lors d’une rencontre avec La Presse à Rutland.

Ce matin-là, elle est en contact avec une femme quasi aveugle qui a été mise à la rue malgré son handicap.

Lorsqu’on la retrouve quelques heures plus tard devant le Walmart de la ville, elle raconte ses déboires d’une voix rapide, quasi paniquée.

C’est une guerre des classes. Une femme malvoyante qui a été mise à la rue malgré son handicap

Une conversation décousue permet de comprendre qu’elle a été impliquée dans quelques altercations violentes qui lui ont valu d’être mise à la porte. Elle dort dans la voiture de son conjoint.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Rutland. David, 54 ans, est dans la rue depuis quelques semaines.

Une autre sans-abri croisée sur un banc public et un vieil homme poussant un chariot de supermarché ont abordé à la même occasion la militante, qui ne sait parfois plus où donner de la tête.

Linda Hallock, qui travaille comme gérante au Hilltop Inn, connaît ce sentiment.

Une cinquantaine de chambres du motel sont occupées par des sans-abri. Du nombre, une quinzaine accueillent des gens privés récemment de leur domicile par les inondations.

« Ce n’est pas parce que les gens sont sans abri qu’ils sont sans valeur… Le gouvernement sait depuis des années que le problème de l’itinérance existe, mais il a laissé les choses se dégrader », déplore-t-elle.

Des rôles multiples

Mme Hallock se retrouve à porter de multiples chapeaux auprès des occupants du motel.

« Je suis à la fois gérante, psychologue, cuisinière, femme de ménage », souligne la Vermontoise, en présentant quelques-uns des locataires.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE La gérante du Hilltop Inn, Linda Hallock, discute avec un sans-abri ayant longtemps vécu au motel. Il a failli se noyer lors des inondations survenues au Vermont le mois dernier.

L’exercice est interrompu par l’arrivée d’Aaron, un homme d’une quarantaine d’années qui a dû quitter le motel en juin. Il est venu cette journée-là demander à la gérante si elle peut, comme elle l’a promis, lui trouver un endroit où loger et un emploi.

Un coup de fil plus tard, un ami qui habite à la campagne et qui a besoin de main-d’œuvre accepte de l’accueillir.

Bien qu’il soit réticent à parler, Aaron confie nerveusement qu’il a perdu la voiture dans laquelle il dormait durant les inondations.

« Elle a été emportée. Moi-même, je me suis retrouvé dans l’eau jusqu’au cou. Ce sont les sauveteurs qui m’ont tiré de là », raconte-t-il avant de repartir.

Nombre de sans-abri hébergés dans le motel vivent dans la peur d’être expulsés à leur tour lorsque viendra le printemps.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Linda Hallock, qui gère le Hilltop Inn, à Berlin, doit assumer plusieurs fonctions pour soutenir les sans-abri qui y résident. « Je suis à la fois gérante, psychologue, cuisinière et femme de ménage », en plus d’assurer la sécurité, dit-elle.

Beaucoup de gens qui sont ici n’ont aucune chance de survivre si on les met à la rue. Linda Hallock, gérante du Hilltop Inn

Parmi ses protégées figure Tess Collins, une femme de 49 ans en surpoids qui souffre d’anxiété.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Tess Collins a très mal accueilli la nouvelle que le gouvernement voulait réduire le nombre de sans-abri pouvant bénéficier de l’aide de l’État pour se loger dans un motel. Elle a été épargnée par la première vague de coupures, mais s’inquiète pour la suite des choses.

Bien qu’elle ait été épargnée par la première vague de coupes, Mme Hallock note que Mme Collins a très mal vécu l’annonce de la décision gouvernementale.

« Elle pleurait, pleurait, pleurait et disait n’avoir aucun autre endroit où aller », relate-t-elle.

Témoignant de sa fragilité, Tess se mettra à pleurer de nouveau à chaudes larmes une demi-heure plus tard après avoir reçu un colis contenant des vêtements.

« Il n’y a rien de ce que j’ai commandé qui est à ma taille. Comment vais-je faire pour récupérer mon argent ? », dit-elle, désespérée.

Des sans-abri plongés dans l’incertitude

Darren Philips, âgé de 58 ans, a aussi des soucis. Le fauteuil électrique qui lui permettait de se déplacer efficacement malgré le piètre état de ses jambes a rendu l’âme il y a quelques semaines, et il ne sait pas s’il pourra en obtenir un nouveau.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Darren Philips, un résidant du Hilltop Inn qui peine à se déplacer en raison de ses problèmes de santé, a récemment dû se départir de son fauteuil roulant électrique en raison d’un bris. Il n’est pas certain de pouvoir en obtenir un nouveau.

Posté dans l’entrée du motel, il occupe son temps à écouter les ondes radio pour intercepter les conversations des policiers.

« J’essaie d’aider ici autant que je peux », dit-il en montrant dans le hall du motel une télévision payée de sa poche.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Charles Jenkins, l’homme à tout faire du Hilltop Inn, s’occupe d’un frère handicapé, Enrique Rodriguez.

Si le calme régnait lors du passage de La Presse, Mme Hallock ne cache pas que l’établissement doit parfois composer avec des enjeux de sécurité en raison du profil particulier de certains occupants.

« Juste la semaine dernière, j’ai dû expulser deux personnes qui utilisaient le stationnement du motel pour vendre de la drogue », relate la gérante.

Les autorités vermontoises, en annonçant leur volonté de procéder à des coupes, ont indiqué que nombre de motels avaient connu des problèmes, faute d’encadrement approprié.

Au plus fort du programme, ces motels accueillaient près de 80 % de la population itinérante de l’État.

Ce n’est pas en supprimant les subventions permettant de loger les gens dans des motels que les difficultés vont disparaître, affirme Mme Siegel, qui insiste sur la difficulté pour les sans-abri de trouver un appartement.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Rebecca Duprey, qui vit depuis des années dans des motels avec ses fils de 12 et 14 ans après avoir été victime de violence conjugale, a finalement pu signer un bail cette semaine. L’instabilité liée à leur situation était, dit-elle, difficile à supporter.

Rebecca Duprey, qui travaille avec la militante, a prouvé que la tâche n’est pas impossible pour autant.

Après avoir vécu des années dans des motels avec ses deux fils pour échapper à un ex-conjoint violent, elle a réussi mercredi à signer un bail en bonne et due forme.

« Mes deux fils vont avoir leur chambre, et moi aussi. Je vais bien dormir ce soir », a-t-elle confié.

36 % Augmentation de 2022 à 2023 du nombre de ménages sans domicile au Vermont qui comptaient des enfants Source : Vermont Coalition to end homelessness 3295 Nombre de sans-abri au Vermont, au 25 janvier 2023 Source : Vermont Coalition to end homelessness

430 Nombre de personnes en situation d’itinérance pour 100 000 habitants au Vermont lors du dernier recensement, en 2023 Source : 2023 Vermont’s Annual POINT-IN-TIME COUNT of Those Experiencing Homelessness 76 Nombre de personnes en situation d’itinérance pour 100 000 habitants au Québec, lors du dernier recensement, en 2018 (les chiffres du recensement de 2023 n’ont pas encore été dévoilés) Source : Collectif québécois pour la prévention de l’itinérance (CQPI) Consultez le site du CQPI