Les recherches se poursuivent pour retrouver Laurie Desbiens, portée disparue il y a quatre jours au Saguenay–Lac-Saint-Jean. La jeune femme pourrait se trouver en forêt.

Laurie Desbiens, 29 ans, a été aperçue pour la dernière fois sur le chemin Caribou dans la municipalité de Dolbeau-Mistassini, près d’un secteur forestier.

Des équipes de recherche ont été déployées au cours des derniers jours sur le terrain, sans succès. Une escouade équestre a également été appelée en renfort.

Sur les réseaux sociaux, la famille de la jeune femme croit qu’elle se serait égarée en forêt.

La dernière fois qu’elle a été vue, Laurie Desbiens portait un chandail blanc, des pantalons noirs et des espadrilles rouges. Elle a les cheveux et les yeux bruns, et mesure 1,61 m.

Toute personne qui l’apercevrait est priée de communiquer avec le 911. Il est possible de communiquer de manière confidentielle à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.