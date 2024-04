Un ancien résident de Montréal a été condamné à 10 ans derrière les barreaux dans un pénitencier fédéral aux États-Unis pour une fraude étalée sur plusieurs décennies.

La Presse Canadienne

Le département américain de la Justice affirme que Patrice Runner, 57 ans, a volé plus de 175 millions US à 1,3 million de personnes aux États-Unis entre 1994 et 2014.

Un tribunal fédéral de New York avait reconnu coupable Runner, citoyen canadien et français, de 14 chefs d’accusation, dont fraude postale et fraude électronique, en juin 2023.

Les responsables affirment que Runner a envoyé des lettres par l’intermédiaire de son entreprise en prétendant qu’elles provenaient de médiums promettant richesse et bonheur en échange d’honoraires.

Les autorités américaines affirment qu’aucun médium n’a été impliqué dans l’opération et que les gens qui ont payé recevaient des lettres supplémentaires leur proposant de leur vendre davantage de services et d’objets dotés de prétendus pouvoirs magiques.

Chris Nielsen, l’inspecteur responsable de la division de Philadelphie du Service d’inspection postale des États-Unis (USPIS), a déclaré que Runner s’en prenait aux Américains âgés et vulnérables et que la peine était une « punition appropriée ».