Le véhicule conduit par les suspects a embouti un arbre sur la rue Saint-Zotique, non loin de la 20 e Avenue, à Montréal.

Les deux suspects morts en fuyant la scène n’avaient que 14 et 16 ans

Les deux présumés tireurs morts dans une collision, après avoir ciblé deux automobilistes par projectiles d’armes à feu jeudi dans les secteurs de Rosemont et du Plateau-Mont-Royal, étaient des mineurs âgés de seulement 14 et 16 ans, a appris La Presse.

C’est ce qu’ont indiqué plusieurs sources policières bien au fait du dossier, mais qui ne sont pas autorisées à en parler publiquement. Officiellement, la Sûreté du Québec (SQ), qui a pris en charge l’enquête, refuse pour le moment de confirmer l’identité ou l’âge des deux personnes impliquées.

Des coups de feu avaient d’abord retenti vers 5 h jeudi matin à l’intersection du boulevard Pie-IX et de la rue de Bellechasse, dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie. Les tirs provenaient alors d’un véhicule en mouvement et ont atteint un autre conducteur à l’épaule.

Les suspects ont ensuite fui la scène. L’homme ciblé, âgé de 41 ans, s’expliquait mal pourquoi les présumés tireurs s’en sont pris à lui lorsqu’il a été questionné par les forces de l’ordre.

Peu de temps après ce premier évènement, un autre automobiliste avait été ciblé par des coups de feu, cette fois au coin du boulevard Saint-Joseph et de l’avenue Henri-Julien, dans le secteur du Plateau Mont-Royal. Ce conducteur de 58 ans n’a toutefois pas été touché malgré les coups de feu tirés en sa direction à partir du véhicule suspect.

C’est un policier du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) conduisant son véhicule de patrouille avec gyrophares, en réponse à un appel fait au 911 concernant les tirs, qui aurait repéré le véhicule circulant dangereusement. Il l’a toutefois perdu de vue après une brève poursuite.

Quelques minutes plus tard, alors qu’il était parvenu à semer la police, le véhicule conduit par les suspects a heurté un arbre, rue Saint-Zotique, non loin de la 20e Avenue. À l’intérieur de la voiture se trouvaient deux jeunes de 14 et 16 ans, qui avaient d’abord été identifiés comme étant « dans la vingtaine ». L’un des deux mineurs est mort sur place, alors que l’autre a succombé à ses blessures à l’hôpital.

À ce stade-ci de l’enquête, on ignore toujours quelles étaient les motivations des deux jeunes au volant. D’après nos informations, les policiers ont retrouvé au moins une arme de poing dans le véhicule accidenté des suspects. Ceux-ci avaient déjà une conduite erratique avant d’être pris en chasse par des patrouilleurs.

Pour le reste, tout indique que les victimes ont été choisies au hasard. Les deux hommes de 41 ans et 58 ans qui ont été ciblés n’ont d’ailleurs aucun lien entre eux et n’ont rien à se reprocher aux yeux des enquêteurs.

C’est la SQ qui mène l’investigation pour faire toute la lumière sur cette nébuleuse affaire. Cela dit, notons que l’intervention des policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) fera également l’objet d’une analyse du Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), comme le veut le protocole lorsque des personnes meurent en marge d’une intervention policière.

Avec Daniel Renaud et Mayssa Ferah, La Presse