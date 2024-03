L’opération d’envergure découle d’une enquête de l’Unité mixte d’enquête sur le crime organisé, en collaboration avec l’Unité mixte des produits de la criminalité et l’Agence du revenu du Canada.

Près de 400 policiers de la GRC sont mobilisés mardi matin dans une opération d’envergure visant un clan de la mafia montréalaise. Selon nos informations, il s’agirait du clan familial Lopez-Oliverio, soupçonné par les autorités d’être impliqué dans le trafic de cocaïne, le blanchiment d’argent et le jeu illégal.

La GRC exécute une vingtaine de mandats de perquisition dans quatre commerces, 16 résidences et deux véhicules. Les endroits ciblés se trouvent pour la plupart dans les secteurs de Montréal-Nord et de Saint-Léonard, mais deux perquisitions ont lieu dans des résidences de Lanaudière et des Laurentides.

L’opération d’envergure découle d’une enquête de l’Unité mixte d’enquête sur le crime organisé, en collaboration avec l’Unité mixte des produits de la criminalité et l’Agence du revenu du Canada, baptisée Chrome et amorcée en 2022.

« On parle de crime organisé de haut niveau. Il s’agit d’une organisation criminelle présumée qui serait liée notamment au trafic de substances illégales, au jeu illégal et à du blanchiment d’argent », a précisé le porte-parole du corps de police, le sergent Charles Poirier. Les autorités n’y sont pas allées de main morte : 400 policiers de la GRC sont déployés, ainsi que quatre groupes d’intervention (GTI) de différentes provinces, pour permettre des frappes simultanées.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Le Bar Ciro’s, sur la rue Fleury Est, a également été visité par les policiers.

L’opération majeure a débuté mardi au petit matin. Vers 8 h, 13 individus, dont au moins 5 femmes, avaient été arrêtés. Ils sont actuellement détenus au quartier général de la GRC, à Westmount.

Selon nos sources, il est peu probable que les individus appréhendés comparaissent dans les prochains jours. « On est en pleine enquête. Des perquisitions sont en cours pour essayer de fournir des éléments de preuve », a indiqué pour sa part Charles Poirier.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Le Bar Lily’s sur la rue Fleury Est a reçu la visite des policiers tôt mardi matin, vraisemblablement en lien avec le volet enquête qui porte sur les paris sportifs illégaux.

D’après nos informations, les frappes viseraient le clan familial Lopez-Oliverio. Le patriarche du clan, Serafino Oliverio, ne ferait pas partie des personnes arrêtées. Oliverio a été la cible d’une spectaculaire tentative de meurtre par balles devant chez lui, dans le nord-est de Montréal, en novembre 2021.

Son neveu, Giuseppe Lopez, a été tué l’an dernier en République dominicaine, où la famille possède plusieurs propriétés.

Arrêtés en 2015

Giuseppe, son frère jumeau Franco et leur autre frère, Pasquale, avaient été arrêtés pour trafic de cocaïne en novembre 2015, à l’issue de l’enquête Magot-Mastiff par laquelle la Sûreté du Québec avait décapité une alliance mafia-motards-gang qui dirigeait le crime organisé montréalais à cette époque.

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Giuseppe et Pasquale Lopez, lors de l’un de leurs passages en cour, au palais de justice de Montréal en 2019.

Durant l’enquête, les limiers ont écouté et suivi plusieurs suspects, dont Giuseppe Lopez et ses frères, et utilisé un agent civil d’infiltration grâce auquel les policiers ont pu constater que le clan avait fourni une douzaine de kilogrammes de cocaïne à un trafiquant du quartier Hochelaga-Maisonneuve alors que celui-ci était en rupture de stock.

Dans un résumé de 400 pages de l’enquête Magot-Mastiff déposé en cour, il est écrit que l’ACI aurait été impliqué dans une transaction de près de 700 000 $ avec les frères Lopez à l’été 2014.

Les frères Lopez avaient toutefois bénéficié d’un arrêt des procédures en octobre 2019.

Plusieurs établissements

Selon nos informations, Franco et Pasquale Lopez font partie des individus amenés et rencontrés au quartier général de la GRC, rue Dorchester, à Westmount mardi matin.

La famille Lopez possède plusieurs immeubles et établissements licenciés dans le nord-est de Montréal et certains d’entre eux ont été visés par des incendies criminels ces dernières années, dont un restaurant considéré par la police comme le quartier général du clan, sur le boulevard Gouin. Des véhicules appartenant à des membres de la famille et à des proches ont également été ciblés par des incendiaires.

Deux de ces établissements, situés sur la rue Fleury, près de la rue J.-J.-Gagnier, ont été perquisitionnés mardi matin, notamment avec l’aide d’un maître-chien du SPVM.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Un maître-chien du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et son animal ont assisté les enquêteurs de la GRC durant leurs perquisitions.

Les enquêteurs de l’UMÉCO ont également fouillé les locaux d’une compagnie de construction appartenant à la famille, Les entreprises Frajo inc., situées sur la 9e avenue, à Montréal.

En 2018, un immeuble qui abrite une entreprise appartenant à la famille Oliverio-Lopez dans le nord de Montréal avait pris feu quand un incendie – vraisemblablement accidentel – s’était déclaré dans des serveurs de cryptomonnaie installés au sous-sol.

L’UMÉCO est de retour

Cette enquête marque le retour de l’UMECO de la Division C de la GRC dans la lutte directe contre la mafia montréalaise.

Les dernières frappes de la police fédérale contre des clans de la mafia montréalaise ont eu lieu entre 2014 et 2016, mais découlaient d’une enquête baptisée Clemenza qui s’était en réalité déroulée en 2010 et 2011.

L’enquête Colisée, par laquelle la GRC avait notamment arrêté les chefs du clan des Siciliens en 2006, avait également débuté par un volet portant sur les paris illégaux.