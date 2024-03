Le Barreau du Québec fête en grand son 175e anniversaire en lançant dès jeudi un « Marathon juridique » visant à fournir de l’information juridique gratuite à la population. Des évènements sont prévus partout au Québec.

« C’est l’évènement phare pour souligner le 175e anniversaire du Barreau. Le thème est l’engagement envers le public. Le but est de démontrer que nous nous engageons envers le public », explique en entrevue la bâtonnière du Québec Me Catherine Claveau.

Dans le cadre de ce « Marathon juridique », le Barreau organise des ateliers, des formations et des conférences gratuites sur plusieurs thèmes, par exemple sur les testaments et sur le droit des aînés en matière de services de santé et services sociaux. Il y aura aussi des kiosques d’information dans plusieurs palais de justice à travers la province.

« Ce sont des sujets qui interpellent M. et Mme tout le monde, c’est tout à fait gratuit. C’est vraiment pour nous une façon d’aller vers le public pour échanger », fait valoir Me Claveau.

Visitez le site du Barreau du Québec