Il avait fait tomber Maurice Boucher Stéphane Gagné obtient sa libération conditionnelle totale en catimini

Stéphane Gagné, qui avait tué et blessé deux gardiens de prison à la demande de Maurice Boucher durant la guerre des motards et qui avait ensuite témoigné contre ce dernier, le faisant condamner, a obtenu sa libération conditionnelle totale à la fin du mois de janvier dans le plus grand des secrets, a appris La Presse.