Deux femmes ont perdu la vie et une autre se trouve dans un état critique à la suite d’une agression au couteau survenue dans un immeuble à condos de Vaudreuil-Dorion, en Montérégie, jeudi. Le suspect, retrouvé sur place, ensanglanté, avait récemment été accusé de voies de fait et présentait, selon des voisins, des enjeux de santé mentale.

L’auteur présumé du double meurtre, Fabio Puglisi, avait comparu pas plus tard que la semaine dernière pour répondre à une accusation de voies de fait à l’endroit d’une femme.

Vers 11 h 50, les policiers ont été appelés à intervenir dans un grand immeuble de condos locatifs de la rue Émilie-Bouchard, « pour une agression armée envers plusieurs victimes ».

C’est à cet endroit qu’ils ont trouvé trois femmes d’âge adulte blessées, dont deux sont mortes sur place, a confirmé une porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ), Catherine Bernard, en milieu d’après-midi.

À ce moment, la troisième victime avait été transportée dans un centre hospitalier, où son état était jugé critique.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE L’agente Catherine Bernard

Des antécédents criminels

Fabio Puglisi, 44 ans, a été arrêté et transporté dans un hôpital pour y soigner des blessures qui ne mettent toutefois pas sa vie en danger. Il était prévu qu’il rencontrerait les enquêteurs « dès que son état le permettrait », a indiqué Catherine Bernard.

Connu des services policiers, le suspect avait été reconnu criminellement non responsable par le passé d’accusations d’agression causant des lésions corporelles et de fraude.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE FACEBOOK DE FABIO PUGLISI Le suspect, Fabio Puglisi

Au moment d’être embarqué dans la voiture des policiers, le suspect était « ensanglanté », a témoigné un voisin de la scène, Bernard Villeneuve. « Pour moi, il y a du monde qui a essayé de se défendre », a-t-il ajouté, jeudi, sur le trottoir devant le complexe résidentiel où la plupart des résidents allaient et venaient, ignorant les raisons derrière l’important déploiement policier devant chez eux.

Selon une autre voisine, Colleen Baxter, la police était également intervenue à son domicile l’été dernier. « À ce moment il saignait de la tête et, même si c’était la police qui l’interpellait, et il criait : “appelez la police !” », a-t-elle témoigné jeudi.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE L’agression a eu lieu dans une tour à condos de plusieurs étages.

« C’est très tranquille ici, normalement »

Joint au téléphone, Joe Nachef, le vice-président de Plan A, l’entreprise détenant la tour à condos Vela où s’est produite l’agression, était encore sous le choc. « Honnêtement, au moment où je vous parle, je tremble. On n’arrive pas à comprendre ce qui s’est passé. C’est très tranquille ici, normalement », soutient-il.

« On n’a jamais eu des incidents comme ça dans nos tours, donc c’est vraiment particulier. Cela dit, je peux vous assurer qu’on se prépare déjà à venir en aide à nos locataires, nos gestionnaires, nos employés et tout le monde qui a été impliqué. On va envoyer une équipe dédiée pour les soutenir », a poursuivi M. Nachef, en envoyant ses pensées aux victimes.

C’est la Section des crimes majeurs de la Sûreté du Québec qui a pris en charge l’enquête. Des techniciens en identité judiciaire collaboreront également.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE La Section des crimes majeurs de la Sûreté du Québec a pris en charge l’enquête.

Des élus et des citoyens ont commencé à réagir à ce drame en après-midi, sur les réseaux sociaux. « Quelle horrible nouvelle. Toutes mes pensées accompagnent la communauté de la ville de Vaudreuil-Dorion », a notamment écrit la mairesse de Montréal, Valérie Plante, sur X.

« Situation troublante à Vaudreuil. Mes pensées vont d’abord aux victimes, à leurs familles et aussi aux citoyens à proximité. Les policiers sont déjà sur le terrain et mènent leur enquête pour faire la lumière sur cette affaire », a de son côté fait valoir le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel.

Avec Daniel Renaud et Léa Carrier, La Presse