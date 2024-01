L’un des plus gros réseaux de production Trois trafiquants de GHB font volte-face et veulent éviter la prison

(Saint-Jérôme) Trois trafiquants à la tête de l’un des plus gros réseaux de production de GHB au pays devaient prendre la route de la prison lundi matin pour purger des peines de 5 à 7 ans d’emprisonnement. Or, dans une volte-face, ils ont congédié leurs avocats et demandé le retrait de leur plaidoyer de culpabilité, faute de preuve, selon eux.