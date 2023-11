Un homme vient d’être accusé d’une série d’infractions au palais de justice de Sorel, en lien avec une saisie record de pièces de 2 $ contrefaites importées de Chine

La Presse avait révélé en juillet que l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) avait réalisé la saisie record dans le cadre d’une enquête concernant Jean-François Généreux, un importateur de Sorel qui prétendait se procurer de la fausse monnaie auprès de producteurs chinois pour le simple plaisir.

L’enquête avait été initiée en janvier 2023 après l’interception de 12 000 pièces de monnaie de 2 $ contrefaites dans un colis postal arrivé de Chine. Lors d’une perquisition chez M. Généreux, les autorités avaient saisi 14 600 fausses pièces supplémentaires.

Lundi matin, l’ASFC a confirmé que des accusations en vertu du Code criminel et de la Loi sur les douanes ont été portées contre le suspect dans cette enquête pour avoir acheté, importé et possédé de la monnaie contrefaite, et avoir donné de fausses indications dans une déclaration douanière. Jean-François Généreux comparaîtra en cour le 4 décembre.

Notre reportage démontrait que le fournisseur de M. Généreux proposait bien des pièces de 2 $ CAD à bas prix, en énorme quantité sur le site de vente en ligne chinois Alibaba. La page du vendeur affichait plusieurs commentaires de clients canadiens qui auraient commandé des dizaines de milliers de ces pièces récemment.

Interrogée par La Presse, la direction d’Alibaba avait immédiatement fermé la page du fournisseur.

« Nous avons immédiatement mené une vérification approfondie du vendeur et bloqué la liste de produits ainsi que le vendeur en question sur Alibaba.com. Nous allons imposer des pénalités au vendeur après la conclusion de notre enquête », avait assuré une porte-parole.

Des experts en numismatique ont sonné l’alarme ces dernières années au sujet de la circulation croissante de fausses pièces de monnaie canadienne fabriquées en Chine.

Les saisies de pièces contrefaites sont effectivement en hausse constante depuis cinq ans, selon les chiffres de la Gendarmerie royale du Canada. Mais la contrefaçon demeure « extrêmement rare », selon la Monnaie royale canadienne.