(Saint-François-De-Sales) Un homme de 60 ans a perdu la vie lundi après-midi lorsqu’il s’est retrouvé coincé sous son véhicule tout-terrain (VTT) après avoir perdu le contrôle de l’engin à Saint-François-de-Sales, au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

La Presse Canadienne

Selon la Sûreté du Québec (SQ), le sexagénaire était seul sur son VTT au moment de l’évènement. Cependant, à un certain moment, des proches qui l’accompagnaient se sont aperçus qu’il ne suivait plus le groupe. Ils ont donc fait demi-tour et ont fait la découverte de l’homme qui était coincé sous son VTT, vers 16 h 45, sur le chemin du Lac des Bouleaux.

« L’homme aurait fait une embardée dans une pente descendante, puis des tonneaux, avant de se retrouver coincé sous son VTT. Il a été transporté à l’hôpital, où malheureusement son décès a été confirmé », a expliqué le sergent Stéphane Tremblay, porte-parole de la SQ.

Un patrouilleur formé en enquêtes-collisions a été assigné à la scène et l’enquête se poursuit.