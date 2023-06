Le suspect mesure cinq pieds neuf pouces, pèse 150 livres et porterait un pantalon foncé, un polar noir, une casquette foncée et des lunettes.

(Lac-Bouchette) La Sûreté du Québec (SQ) a levé, samedi après-midi, l’alerte de « menace imminente » qu’elle avait émise en matinée pour le village de Lac-Bouchette, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, en raison de la présence d’un homme possiblement armé.

La Presse Canadienne

« L’alerte est levée. Les recherches et le ratissage se poursuivent dans le but de localiser l’individu considéré maintenant comme disparu », a affirmé le corps policier dans une publication sur Twitter.

Dans un bref message publié à 8 h 30 sur le même réseau social, le corps policier avait recommandé à la population de cette municipalité de 1100 habitants de verrouiller ses portes, de s’éloigner des fenêtres et de quitter le secteur s’il était sûr de le faire.

Dans un communiqué, la SQ a précisé que l’homme se déplacerait à pied, mais sa porte-parole n’a pas voulu entrer dans les détails concernant l’arme que le suspect aurait en sa possession en réponse aux questions de La Presse Canadienne.

« L’enquête suit son cours. Plus de détails suivront. Nous demandons aux citoyens de rester vigilants et de communiquer toutes informations permettant de localiser l’individu de façon confidentielle au 1800 659-4264 et si vu le 911 », a aussi indiqué la SQ.

Le corps policier demande aux gens de ne pas approcher le suspect et de plutôt contacter le 911 s’ils le voient.

L’homme possiblement armé serait un résidant du secteur. Les policiers ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

