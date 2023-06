Tragédie à Portneuf-sur-Mer : les autorités craignent pour la vie de quatre enfants après les avoir retrouvés inanimés près du fleuve Saint-Laurent à Portneuf-sur-Mer, sur la Côte-Nord samedi matin. Un homme dans la trentaine est toujours porté disparu.

Les autorités ont été contactées vers 2 h dans la nuit de vendredi à samedi. Selon les premières informations, un groupe constitué d’une douzaine de personnes pêchait en bordure du fleuve Saint-Laurent quand ils ont été surpris par la marée.

Six personnes ont été secourues à temps, mais cinq autres ont disparu. Samedi matin, les quatre des enfants ont été retrouvés par la Sûreté du Québec (SQ) et transportés au CLSC. Ils se trouvent dans un état critique et on craint pour leur vie, selon la SQ.

Un homme de 30 ans est toujours porté disparu. Les recherches sont toujours en cours dans le secteur. Une équipe de plongeurs est notamment sur les lieux. Les Forces armées canadiennes viendront en secours. Une équipe d’enquêteurs de la SQ a été dépêchée sur les lieux.

D’autres détails à venir.