Deux nouveaux incendies criminels sont survenus en moins d’une heure à Montréal dans la nuit de mercredi à jeudi, endommageant lourdement huit véhicules. Les deux endroits ciblés avaient déjà fait l’objet d’attaques similaires dans le passé, rapporte le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Le premier incendie s’est déclaré dans l’arrondissement de Lachine vers 1 h 30, sur la rue du Pacifique, dans un stationnement d’un commerce. C’est la troisième fois qu’un incendie suspect survient à cet endroit, rapporte la porte-parole du SPVM Sabrina Gauthier.

Au total, quatre véhicules ont été endommagés dans cet évènement qui n’a fait aucun blessé. On ne rapporte aucun dommage au bâtiment.

Les pompiers sont intervenus moins d’une heure plus tard, vers 2 h 15, pour un autre feu sur la rue Lebeau, à Saint-Laurent.

C’est la quatrième fois qu’un incendie criminel survient à cet emplacement, souligne la police. Des traces d’accélérant ont été localisées sur place. Cette fois encore, quatre véhicules ont été ciblés.

On ne rapporte aucune arrestation dans ces deux évènements.

« Il est encore trop tôt pour déterminer si les deux incendies sont reliés », précise l’agente Gauthier.

Par ailleurs, le Service de police de Laval (SPL), la Sûreté du Québec (SQ) et le SPVM s’unissent actuellement pour lutter contre les menaces et les incendies criminels visant les commerçants situés sur leurs territoires respectifs.

En date du 15 mai, on rapporte 37 arrestations, dont 18 au cours des dernières semaines. De plus, de multiples perquisitions ont permis la saisie de grandes quantités de stupéfiants, d’armes à feu, d’argent ainsi que de produits de la criminalité. Des enquêtes sont toujours en cours et pourraient engendrer d’autres perquisitions et arrestations dans les prochains mois.

Depuis l’an dernier, un total de 85 évènements reliés à cette problématique ont été recensés sur les territoires respectifs des trois corps de police.