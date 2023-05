(Montréal) Tout comme samedi dernier, un commerce de Montréal a été la cible d’un incendie criminel la nuit dernière.

La Presse Canadienne

Un appel au 911 vers 3 h 20 samedi matin indiquait cette fois que de la fumée s’échappait d’un commerce situé sur la rue Saint-Denis, près du boulevard Crémazie, dans le secteur de Villeray.

« Lorsque les policiers arrivent sur les lieux, les pompiers étaient en train de maîtriser l’incendie. Selon les premières informations, une fenêtre et une porte vitrée du commerce ont été fracassées et un objet incendiaire aurait possiblement été lancé à l’intérieur », a indiqué l’agente Caroline Chèvrefils, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Cette dernière a confirmé qu’un objet incendiaire a été trouvé sur les lieux.

Personne n’a été blessé puisque le commerce était fermé à ce moment-là. Les dommages au commerce sont mineurs.

Il n’y a pas eu d’arrestation dans l’immédiat.

Les pompiers ont confié l’enquête à la Section sur les incendies criminels du SPVM.

« La scène a été protégée pour les enquêteurs qui se déplaceront sur les lieux au courant de la journée afin d’analyser la scène et de tenter de comprendre les circonstances exactes de cet évènement », a précisé l’agente Chèvrefils.

« Des vérifications seront faites au niveau des édifices situés à proximité afin de vérifier si leurs caméras de surveillance auraient pu capter des images du ou des suspects.

Il s’agit du dernier d’une série d’incendies criminels visant des commerces de la métropole.

D’ailleurs, les policiers ont lancé en mars dernier le projet Mèche, en collaboration avec de services de police de Montréal, de Laval et de la Couronne Nord pour enquêter sur la vague d’incendies criminels liés à des stratagèmes d’extorsion et d’attaques criminelles.

Le SPVM soutient avoir noté cette année une augmentation des incendies criminels, avec 193 cas et 30 arrestations entre janvier et avril, comparativement à 120 cas et 20 arrestations au cours de la même période il y a un an.