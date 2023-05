L’accident s’est produit à l’angle du chemin de la Côte-Saint-Luc et du Grand Boulevard, à la jonction de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et de la ville de Hampstead.

Une violente collision s’est produite vendredi à côté d’une école secondaire – et dans un secteur résidentiel – sur le chemin de la Côte-Saint-Luc à Montréal. Un conducteur et trois passagers ont été blessés après avoir dérapé et foncé sur un arbre, un banc et un abribus. Aucun passant n’a été blessé.

Au moins un des occupants de la voiture se trouve dans un état critique et on craint pour sa vie, a indiqué Jeanne Drouin, relationniste du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Les trois autres ont été transportés à l’hôpital. L’un d’eux a été déclaré hors de danger en début de soirée vendredi.

Aucun piéton ou passant n’a été touché ou blessé dans l’accident. Et ce, malgré que ce petit parc se trouve à côté d’une école secondaire, d’une crèmerie, de plusieurs immeubles résidentiels, d’une église et d’une maison de la famille.

Dans ce secteur scolaire et achalandé, la limite de vitesse est de 50 km/h. Le conducteur de la petite Acura noire aurait dérapé alors qu’il circulait vers l’est, vers 13 h 40. Les raisons ayant mené le véhicule hors de la route et dans le parc – possiblement à grande vitesse – ne sont pour l’instant pas connues.

« C’est arrivé tellement vite. La voiture a drifté [dérapé] et j’ai entendu un gros bruit. J’ai vu la voiture rentrer dans la station d’autobus et viré », raconte Armando Ortiz. Le jeune homme de 18 ans a observé la scène alors qu’il marchait sur le boulevard de la Côte-Saint-Luc pour se rendre à l’école secondaire Saint-Luc, de l’autre côté du lieu de l’accident.

Il était en retard pour ses cours. Il a vu des passants contacter les services d’urgence, et au moins un passager dans la voiture. « C’est un peu effrayant, pour être honnête », confie-t-il. « C’est l’horreur de l’accident. »

Attablé à ses côtés, dans la crèmerie qui fait face au périmètre de sécurité, Yanis Sadji, 16 ans, raconte qu’il a même entendu l’écho de la collision de l’intérieur de l’école.

Le conducteur gravement blessé

L’accident s’est passé à l’angle du chemin de la Côte-Saint-Luc et du Grand Boulevard, à la jonction de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et de la ville de Hampstead (située dans l’agglomération de Montréal).

Dominique Jean et Kathryn Bastien sont toutes les deux arrivées sur les lieux quelques minutes après la collision. Elles ont été témoins du travail des ambulanciers. « Ils sortaient le conducteur, avec des pinces [de désincarcérations], souligne Mme Jean. On voyait qu’il ne respirait pas bien. C’est hyper triste. »

« La vitesse a été un facteur [dans l’accident] », estime pour sa part Mme Bastien. Elle a vu les traces de dérapage sur la chaussée de la route, et constaté la force de l’impact.

« C’est un miracle qu’aucun passant n’ait été blessé », renchérit Mme Jean.

Un reconstitutionniste a été dépêché sur les lieux pour analyser la scène. La vitesse, l’alcool, les drogues ou d’autres éléments pourraient expliquer l’accident. Ces éléments seront explorés lors de l’enquête, selon l’agente Drouin. « Rien ne laisse croire que la collision était intentionnelle », ajoute-t-elle. Des témoins ont été interrogés sur place par les policiers du SPVM.