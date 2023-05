Monastère du Bon-Pasteur

Un joyau patrimonial en proie aux flammes

Un complexe patrimonial abîmé et des dizaines d’aînés à la rue : un incendie majeur dans le monastère du Bon-Pasteur à Montréal en fin de journée jeudi a recouvert le centre-ville d’une épaisse fumée et mobilisé plus de 150 pompiers.