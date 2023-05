Un homme qui purge déjà une longue peine pour être entré dans la résidence du mafieux Francesco Del Balso vraisemblablement pour le tuer a été condamné à 16 ans de pénitencier pour avoir tué un homme dans des circonstances hollywoodiennes.

Marc Laflamme-Berthelot avait plaidé coupable, en décembre dernier, d’avoir commis l’homicide involontaire de Kellen Seow en 2017. Le juge Éric Downs a entériné la suggestion des parties, le 23 mai dernier, en le déclarant délinquant à contrôler. Une fois libre, le criminel de 39 ans sera soumis à une surveillance de longue durée de huit ans.

Marc Laflamme-Berthelot est « l’auteur principal » du crime, selon le juge. Son complice Manuel Savoie a déjà écopé de 10 ans d’emprisonnement, alors que « T. C », devenu un témoin collaborateur de la police, a reçu huit ans pour l’homicide involontaire sur une peine globale de 12 ans.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Marc Laflamme-Berthelot en 2010

Manuel Savoie obtient en mars 2017 un contrat pour kidnapper Kellen Seow, un trafiquant de drogue. Pour l’assister dans l’enlèvement, il recrute T. C et Marc Laflamme-Berthelot. Le trio intercepte alors Kellen Seow à sa sortie d’un restaurant du quartier Sainte-Dorothée, à Laval, et le font monter de force dans un véhicule.

L’enlèvement tourne au vinaigre lorsque Kellen Seow tente de récupérer son arme à feu dans son manteau. Il tente alors de s’en prendre au conducteur, Manuel Savoie. Leur complice TC intervient et immobilise la victime en l’étouffant.

« Les trois complices craignaient que si la victime n’était pas maîtrisée de force, qu’il puisse les blesser gravement. T. C. voit Marc Laflamme-Berthelot tenir un couteau près du visage de la victime et la couper », indique le résumé des faits.

Dans l’échauffourée, Marc Laflamme-Berthelot poignarde Kellen Seow à de multiples reprises, jusqu’à lui infliger 11 plaies sur différentes parties du corps.

Les trois complices abandonnent finalement Kellen Seow sur le bord de l’autoroute 13. Un témoin le voit tituber sur l’accotement avant de s’effondrer près de l’autoroute 440.

La mort de Kellen Seow a eu des conséquences dramatiques pour sa famille.

« Il était une étoile dans nos vies, il était notre soleil. Et puis, le 21 mars 2017, mon soleil s’est éteint. La noirceur s’est installée. Le couteau qui a coupé sa cuisse a aussi transpercé mon cœur. […] C’est mon âme sœur qui est partie. C’est un père pour mes enfants qui est disparu », a confié la veuve de la victime dans une lettre crève-cœur.

Selon un psychiatre, Marc Laflamme-Berthelot présente un risque de récidive « significatif ». Dans une échelle d’évaluation, il a obtenu un score de 9 sur 9, soit la catégorie la plus élevée de risque de récidive.

Marc Laflamme-Berthelot a fait les manchettes il y a quelques années pour avoir pénétré dans la maison du mafieux Francesco Del Balso à Laval en 2017. Il avait braqué une arme à feu sur une femme et une jeune femme. « Y’est où, Francesco ? », leur avait-il lancé en touchant leur tête avec son revolver. Ses otages avaient subi des blessures pendant l’évènement.

Dans le dossier d’homicide involontaire, Me Karine Dalphond a représenté le ministère public, alors que l’accusé était défendu par Me David Petranic et Me Martin Latour.