L’incendie majeur survenu jeudi après-midi au monastère du Bon-Pasteur à Montréal est toujours en cours. Plus de 150 pompiers tentent de maîtriser le brasier qui provoque une mauvaise qualité de l’air dans les environs.

Ce qu'il faut savoir De la fumée a été aperçue vers 16 h 30, le 25 mai, venant du toit de la Chapelle historique du Bon-Pasteur ;

Personne n’est porté disparu ou n’a été blessé dans l’incendie, a assuré Robert Rousseau, porte-parole du SIM ;

Le monastère abrite 37 logements pour personnes de 55 ans et plus, qui ont dû être évacués en raison de la fumée ;

La chapelle historique du Bon-Pasteur est reconnue comme l’une des salles de spectacle prestigieuses de Montréal. Elle est aussi membre du réseau des maisons de la culture de la Ville de Montréal ;

Le complexe patrimonial fait aussi office de « pionnier » dans la lutte pour la préservation du patrimoine à Montréal, a déclaré Dinu Bumbaru, porte-parole d’Héritage Montréal ;

La fumée se propage vers le sud de l’île de Montréal, selon les pompiers. « On suggère aux gens des alentours avec des difficultés respiratoires d’éviter le secteur », explique Émilie Barbeau-Charlebois, cheffe de section pour le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM).

Environnement Canada a émis un bulletin spécial sur la qualité de l’air en raison de cet incendie majeur au centre-ville de Montréal. « La fumée cause une mauvaise qualité de l’air ainsi qu’une visibilité réduite pour les secteurs avoisinants l’incendie. Les niveaux de pollution sont supérieurs à la normale et devraient persister jusqu’à ce matin », indique-t-on. Une toux inhabituelle, l’irritation de la gorge, des maux de tête et l’essoufflement comptent parmi les symptômes à surveiller pour les citoyens exposés à la fumée. Les enfants, les aînés et les personnes atteintes d’une maladie cardiovasculaire ou pulmonaire, comme l’asthme, sont plus à risque.

Le feu s’est déclaré aux alentours de 16 h 30 jeudi, propageant une inhabituelle odeur et un immense panache de fumée dans les environs. L’origine du braiser se situe sur le toit de la Chapelle historique du Bon-Pasteur, salle de concert située au cœur du complexe patrimonial.

« On ignore pour l’instant la cause de cet incendie », dit Émilie Barbeau-Charlebois. Les dommages sont importants et l’architecture de la bâtisse complexifie la tâche des équipes sur place.

« C’est l’architecture du bâtiment qui fait en sorte que ce soit plus long pour éteindre le feu », précise Mme Barbeau-Charlebois. Elle signale l’effondrement au niveau d’une partie de la toiture et l’effondrement partiel du clocher.

L’évènement n’a fait aucun blessé grave. Un pompier incommodé par la fumée a toutefois été pris en charge la nuit dernière. Près de 40 personnes ont été évacuées jeudi. Parmi elles, un homme de 80 ans souffrant d’hypothermie.

On ne craint toutefois pas pour sa vie.

« C’est un gros feu et ce n’est pas terminé. C’est encore très apparent et nos équipes travaillent sans relâche depuis [jeudi] après-midi », résume Émilie Barbeau-Charlebois du SIM.