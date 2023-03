Un chauffard soûl coupable d’avoir tué des parents

« C’étaient des parents parfaits »

Une Budweiser dans le porte-gobelet, une caisse de 12 à portée de main, des messages textes et des appels à gogo : un chauffard qui roulait soûl, à grande vitesse et scotché à son cellulaire a reconnu avoir tué deux parents « parfaits » il y a six ans. Une « interminable » saga judiciaire qui a éprouvé les proches des victimes.