La police montréalaise rapporte avoir été appelée à se rendre sur les lieux de la collision vers 11 h 15, jeudi matin. Les faits initiaux sont survenus au coin du boulevard Lacordaire et de la rue Belherbe.

Un bambin de dix mois et trois autres personnes ont été blessés jeudi avant-midi dans une violente collision survenue dans le secteur de Saint-Léonard, sur le boulevard Lacordaire. Plusieurs agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont été dépêchés sur place et une enquête a été ouverte.

La police montréalaise rapporte avoir été appelée à se rendre sur les lieux de la collision vers 11 h 15, jeudi matin. Les faits initiaux sont survenus au coin du boulevard Lacordaire et de la rue Belherbe.

À leur arrivée, les premiers patrouilleurs ont porté assistance à quatre personnes au total. Dans le premier véhicule, une dame de 71 ans se trouvait au volant. Et dans le deuxième, la police a localisé un homme de 27 ans, une femme de 24 ans et un bambin âgé de seulement dix mois.

L’un de ces deux véhicules s’est finalement embouti dans un poteau électrique appartenant à Hydro-Québec, tout juste après le premier impact, non loin d’un logement privé. La société d’État a d’ailleurs été alertée de la situation peu après.

Au passage de La Presse jeudi après-midi, un camion d’intervention d’Hydro-Québec avait été déployé sur les lieux pour réparer les dommages matériels.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Des équipes d’Hydro-Québec ont été envoyées sur les lieux de la collision.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le SPVM a érigé un vaste périmètre de sécurité dans le secteur. 1 /2



Plus de peur que de mal

Les blessures infligées aux quatre personnes impliquées dans l’accident seraient toutefois « relativement mineures ». « Toutes les personnes impliquées ont été transportées par ambulance dans un centre hospitalier à proximité. Elles étaient toutes dans un état conscient. On ne craint pas pour leur vie », a mentionné l’agent Lévesque, porte-parole du SPVM.

N’empêche, un vaste périmètre de sécurité a été érigé sur le boulevard Lacordaire, forçant la fermeture de la circulation sur un tronçon de l’axe routier, afin de laisser les enquêteurs passer la scène au peigne fin.

En après-midi, jeudi, il n’était pas encore possible pour les autorités d’avancer quelconque hypothèse pour expliquer la collision. L’enquête en cours devra d’abord éclaircir les causes et les circonstances exactes ayant mené à cette collision.