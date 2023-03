Le fils cadet du défunt parrain de la mafia montréalaise Vito Rizzuto, Leonardo Rizzuto, a été blessé par balle à la jambe mercredi après-midi, à l’angle des autoroutes 13 et 440 à Laval, alors qu’il conduisait son véhicule. L’affaire pourrait provoquer une escalade ou à tout le moins une réplique dans le milieu du crime organisé.

La Sûreté du Québec (SQ) a d’abord rapporté avoir été appelée à se rendre sur les lieux du salon funéraire Yves Légaré, vers 16 h 30. Le porte-parole Stéphane Tremblay a indiqué qu’une personne avait été blessée, mais qu’on ne craint pas pour sa vie. Diverses sources policières ont confirmé mercredi à La Presse que la personne visée est Leonardo Rizzuto, 53 ans. Il a été transporté dans un centre hospitalier. Une vaste enquête a été ouverte en parallèle.

Des rafales de coups de feu auraient été tirées à partir d’un véhicule en mouvement sur la voiture de Rizzuto sur la 440 Ouest, à la hauteur du kilomètre 20, selon nos informations. Toujours d’après nos renseignements, Rizzuto conduisait et aurait été seul dans la voiture. Tout indique qu’il aurait ensuite roulé sur des dizaines de mètres avant de s’immobiliser dans le stationnement du salon funéraire.

L’autoroute 440 a été fermée à la circulation dans le secteur pour laisser les enquêteurs établir la scène. C’est la section des crimes majeurs de la SQ qui a pris en charge l’enquête.

Rizzuto, qui a son titre d’avocat, n’a pas d’antécédents criminels sauf des affaires de conduite avec les facultés affaiblies qui datent du début des années 1990. Il est toutefois considéré par la police de Montréal comme l’un des dirigeants du clan sicilien de la mafia montréalaise et l’un des membres influents du crime organisé montréalais.

Des patrouilleurs de la police de Laval et de la SQ ont été dépêchés sur place mercredi, un vaste périmètre de sécurité ayant été érigé devant le salon funéraire et sur l’autoroute 440, où ont eu lieu les premières rafales. Le véhicule de Rizzuto, une Mercedez-Benz GLE, avait les pneus crevés. Au moment du passage de La Presse, on pouvait également y apercevoir au moins huit impacts de balle sur la vitre avant gauche, indiquant que les tirs pourraient initialement avoir été dirigés vers la tête de Rizzuto.

Un responsable du centre funéraire rencontré sur les lieux a indiqué que l’établissement ne fera pour le moment aucun commentaire sur cet évènement. La jeune gardienne Alexandra Geramoutsos, quant à elle, se trouvait dans un appartement situé devant le centre funéraire lorsque l’évènement s’est produit. « J’ai vu une ambulance et plusieurs voitures de police arriver d’un coup. Et ils ont érigé un périmètre policier rapidement », relate-t-elle.

« On joue toujours dans le coin, elle et moi. On marche souvent dans le quartier, poursuit Mme Geramoutsos en parlant de la jeune fille qu’elle garde régulièrement. C’est sûr que ça m’inquiète. Si c’était elle ou moi… Maintenant, on se demande si on va continuer de faire tout ça. Elle est comme ma petite sœur. »

Sur le coup, Maryse, une résidante du quartier, dit aussi n’avoir entendu aucun coup de feu, mais vu de nombreuses voitures de patrouille arriver en trombe. « On s’est dit que ça devait être grave, on se demandait si quelqu’un avait tiré à l’intérieur de l’établissement. Ensuite, on a compris en lisant les nouvelles », s’exclame-t-elle dans le cadre de sa porte.

Opération Magot-Mastiff

Leonardo Rizzuto a été arrêté en novembre 2015 dans le cadre de l’opération Magot-Mastiff par laquelle la SQ a décapité une alliance mafia-motards-gang qui dirigeait le crime organisé montréalais, et a été accusé de gangstérisme et de possession d’une arme de poing et de drogue.

Mais la preuve provenait principalement d’une conversation captée durant l’enquête par des micros installés par la police dans la salle de conférences de l’ancien criminaliste Loris Cavaliere. Les policiers ont ensuite obtenu un mandat leur permettant de perquisitionner dans sa maison, où ils ont retrouvé l’arme et une petite quantité de cocaïne.

Mais Rizzuto a contesté la légalité de l’écoute électronique, qui violait selon lui le privilège avocat-client, et a obtenu gain de cause. Le mandat de perquisition a donc été invalidé et Rizzuto a été acquitté, tout comme Stefano Sollecito, considéré lui aussi comme l’un des chefs du clan sicilien de la mafia montréalaise.

Le frère aîné de Leonardo, Nicola Rizzuto fils, a été assassiné en décembre 2009 dans ce qui constituait la genèse d’une tentative de putsch contre la famille par des clans rebelles de la mafia. Son grand-père et ancien parrain, Nicola Rizzuto, et son oncle, Paolo Renda, ont été respectivement assassiné et enlevé – sans jamais avoir été retrouvé – en novembre et mai 2010, au cours de cette même tentative de putsch.

Vito Rizzuto, pour sa part, est mort de cause naturelle en décembre 2013. La tentative de meurtre contre Leonardo Rizzuto doit être considérée comme un évènement majeur dans le milieu criminel à Montréal et pourrait provoquer une escalade ou à tout le moins une réplique. De nombreux individus reliés au crime organisé ont été prévenus par la police que leur vie était en danger depuis un an, mais ces avertissements sont monnaie courante dans le milieu.

Même si des sources policières faisaient état de certaines tensions au sein de la mafia ces derniers mois, d’autres nous ont indiqué tout récemment que la situation était beaucoup plus calme depuis l’élimination en 2019 des frères Salvatore et Andrew Scoppa, qui avaient eux aussi pris part à une guerre de pouvoir contre les Siciliens en 2016, selon la police.

Les derniers attentats visant des individus reliés à la mafia sont survenus l’automne dernier alors qu’un importateur de cocaïne, Vincenzo Armeni, a été tué en octobre et qu’un ancien lieutenant du clan Rizzuto maintenant proche des motards, Francesco Del Balso, a été la cible d’une tentative de meurtre un mois plus tard. Les deux évènements sont survenus à Laval.

