(Québec) Québec demandera aux corps de police de rendre des comptes chaque année sur les interpellations aléatoires de leurs agents, qui pourraient face à des sanctions disciplinaires si une discrimination ou un profilage racial est démontré.

Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a déposé au Salon bleu mercredi son projet de loi qui rouvre la Loi sur la police, première étape pour lui d’une réforme du système policier.

Comme La Presse l’indiquait mardi, il veut encadrer – et non interdire – les interpellations aléatoires et lutter contre le profilage racial.

Son projet de loi est une nouvelle mouture d’un texte législatif que sa prédécesseure Geneviève Guilbault avait déposé dans le précédent mandat et qui était mort au feuilleton.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE François Bonnardel

En vertu du projet de loi, « le ministre doit établir, à l’égard des corps de police et de leurs membres, une ligne directrice concernant les interpellations policières, y compris les interceptions routières ». Sa ligne directrice, qui serait édictée deux mois suivant la sanction de la loi, sera intégrée aux règlements internes des corps de police. Si un agent ne la respecte pas, il pourrait faire face à une sanction disciplinaire.

Le projet de loi précise également que les corps de police rendront des comptes annuellement sur les interpellations aléatoires, ce qui comprend les interceptions routières.

« Le directeur de tout corps de police doit transmettre au ministre chaque année, avant le 1er avril, selon la forme et le contenu que ce dernier détermine […] un rapport faisant état des interpellations policières effectuées, y compris les interceptions routières effectuées en vertu de l’article 636 du Code de la sécurité routière », peut-on lire.

Le texte législatif ajoute qu’un directeur de police doit, sur demande du ministre, lui soumettre « des états, des données statistiques et d’autres renseignements nécessaires afin d’évaluer l’état de la criminalité et l’efficacité de l’action policière », tout comme « des renseignements et des documents nécessaires à l’exercice de ses fonctions. ».

On ajoute à la Loi sur la police une disposition selon laquelle « dans la conduite des enquêtes et des interventions policières, [les corps de police] agissent en toute indépendance, hors de toute ingérence. ».

Le projet de loi apporte des changements à la Commission de déontologie policière. Il prévoit des mesures d’accompagnement pour tout plaignant qui se dit victime de discrimination ou de profilage racial ; un agent de liaison en équité, diversité et inclusion lui apporterait de l’aide. Il aurait le choix de participer à un processus de conciliation avec le policier visé.

Le Comité de déontologie policière devient le Tribunal administratif de déontologie policière. En plus des sanctions déjà prévues à la Loi sur la police, le Tribunal « peut imposer à un policier […] l’une ou plusieurs des mesures suivantes : suivre avec succès une formation ou un stage de perfectionnement, se soumettre à une évaluation médicale, participer à un programme d’aide ou de soutien ou à une thérapie en lien avec ses besoins, participer à un programme d’engagement communautaire ou à un stage d’immersion sociale et citoyenne, se soumettre à un plan d’encadrement ou participer à un programme de suivi administratif ».

Québec donne de nouveaux pouvoirs aux policiers pour agir plus rapidement lors de la disparition d’une personne. Ils auraient accès à davantage de renseignements personnels.

D’autres dispositions visent à améliorer le processus de libération conditionnelle des contrevenants.