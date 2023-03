Saisie de plus de 1000 œuvres frauduleuses attribuées au « Picasso du Nord »

C’est un coup de balai qui était attendu depuis des années par les connaisseurs. Des policiers ontariens ont annoncé vendredi l’arrestation de plusieurs faussaires et la saisie de plus de 1000 œuvres frauduleuses attribuées à l’artiste autochtone mondialement reconnu Norval Morrisseau, surnommé le « Picasso du Nord ». Les enquêteurs croient que des Québécois se sont probablement fait flouer par les suspects et invitent les collectionneurs à vérifier l’authenticité de leurs achats.