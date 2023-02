L’automne 2022 a été funeste dans les rues de Montréal : pas moins de neuf piétons sont morts sous les roues d’un véhicule entre octobre et décembre dernier, presque autant que pendant toute l’année précédente.

Le Québec entier a été horrifié par la mort dramatique de Mariia Legenkovska, 7 ans, happée le 13 décembre sur le chemin de l’école, dans le quartier Centre-Sud. Mais la jeune Ukrainienne est loin d’être la seule à avoir péri de cette façon.

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Mémorial improvisé pour Mariia Legenkovska, au coin des rues Parthenais et de Rouen, en janvier dernier

Pour toute l’année 2022, 20 piétons sont morts dans la métropole, comparativement à 11 en 2021, une hausse de 82 %. Le nombre de piétons blessés gravement a aussi augmenté : il s’est élevé à 66 en 2022, comparativement à 40 en 2021 (+ 65 %). Quant aux piétons blessés légèrement, ils ont été 798 en 2022, comparativement à 756 en 2021 (+ 5,6 %).

Par contre, les cyclistes et les automobilistes ont été moins nombreux à être impliqués dans des accidents.

C’est ce que révèle le dernier bilan du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), récemment mis à jour.

« Malheureusement, on n’est pas surpris par ces données. On a vu que les mois de novembre et décembre ont été assez tragiques pour les piétons à Montréal et partout au Québec », réagit Sandrine Cabana-Degani, directrice générale de Piétons Québec.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Sandrine Cabana-Degani, directrice générale de Piétons Québec

Le nombre d’accidents ayant tué ou blessé des cyclistes et des automobilistes est cependant en baisse.

Un seul adepte du vélo est mort en 2022, alors qu’il y avait eu cinq morts en 2021. On a compté 13 cyclistes blessés gravement en 2022, comparativement à 23 en 2021. Les blessures légères sont également en baisse : elles ont touché 478 cyclistes l’année dernière, comparativement à 583 l’année précédente.

Les automobilistes s’en tirent également beaucoup mieux : 6 sont morts dans des accidents en 2022, comparativement à 17 en 2021 ; 32 ont subi des blessures graves, comparativement à 44 un an plus tôt ; et 2720 ont été blessés légèrement, contre 2802 en 2021.

Véhicules plus gros, blessures plus graves

La hausse des décès et des blessures graves chez les piétons peut notamment découler de la multiplication des VUS sur les routes, explique Sandrine Cabana-Degani.

« L’augmentation de la taille des véhicules, qui sont de plus en plus massifs et hauts, a un impact. Les conducteurs de VUS ont deux fois plus de risques de blesser un piéton que ceux qui conduisent une voiture ordinaire, dit-elle. Les blessures sont plus graves, parce que le choc est plus grand, à cause de la masse. La hauteur fait aussi en sorte que les organes vitaux sont plus souvent atteints. »

De plus, avec le vieillissement de la population, les collisions peuvent avoir des conséquences plus graves, puisque les personnes âgées sont plus vulnérables en cas d’accident, observe la directrice générale de Piétons Québec.

Selon elle, Montréal doit agir rapidement pour rendre les intersections plus sûres, surtout sur les grandes artères.

La Ville a commencé à faire des démarches, mais il faut accélérer la cadence si on ne veut pas que le bilan se détériore encore plus. Sandrine Cabana-Degani, directrice générale de Piétons Québec

Mme Cabana-Degani souligne toutefois que le bilan de l’année 2021 a été teinté par la pandémie, qui a fait en sorte de réduire la circulation des piétons et des automobilistes, ce qui explique en partie le moins grand nombre de morts.

Portrait dans la province

Dans l’ensemble du Québec, les décès sur les routes sont en hausse, tant pour les piétons que pour les automobilistes, rapportait la Sûreté du Québec le mois dernier. Les accidents ont coûté la vie à 291 personnes en 2022, comparativement à 265 en 2021 – la moyenne des cinq dernières années est de 253.

Parmi les personnes décédées, 36 étaient des piétons en 2022, alors qu’elles étaient 30 l’année précédente, avec une moyenne de 26 au cours des cinq dernières années. Sept étaient des cyclistes, un nombre qui n’a pas changé entre 2021 et 2022, alors que la moyenne sur cinq ans est de 5.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Valérie Plante, mairesse de Montréal

Au cabinet de la mairesse Valérie Plante, on se dit d’accord avec le fait qu’il faut « des actions urgentes de l’ensemble des partenaires pour accélérer la sécurisation des rues ».

« Considérant que le nombre de voitures est en hausse, qu’elles vont plus vite et qu’elles sont plus grosses, la sensibilisation auprès des automobilistes demeure essentielle », indique l’attachée de presse Catherine Cadotte, dans une réponse envoyée par écrit. « Nous mettons les bouchées doubles pour accélérer la sécurisation de tous les déplacements actifs, en particulier pour les plus vulnérables, et des mesures supplémentaires seront annoncées ce printemps. On s’attend à ce que l’implantation des photos-radars et des limites de vitesse soit également accélérée. »

Nouvelles mesures de sécurisation

Ce mercredi, le comité exécutif de la Ville de Montréal annoncera justement des mesures de sécurisation à proximité de plus de 100 lieux supplémentaires fréquentés par les jeunes, les aînés et les familles, révèle Mme Cadotte.

Dans différents arrondissements, on parle de modifier des intersections, d’aménager des liens cyclables avec îlots de protection, de nouveaux trottoirs, de saillies de trottoir, de dos d’ânes, de passages pour piétons, de ronds-points, etc.

« Soulignons que les principales causes des collisions avec blessures corporelles sont l’inattention ou la distraction, les comportements négligents et la non-cession de passage », fait remarquer de son côté la porte-parole du SPVM, Caroline Labelle, en ajoutant que les policiers agissent sur le terrain pour prévenir des collisions mortelles ou graves.

Par exemple, une opération de sensibilisation ciblant l’heure de pointe s’est tenue du 13 novembre au 20 décembre dernier dans tous les postes de quartier. « Cette opération se concentrait sur les intersections, puisque l’analyse de nos statistiques démontre que la majorité des collisions avec blessures corporelles récentes sont survenues à moins de 5 mètres d’une intersection ou directement à celle-ci », précise Mme Labelle.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Jean-François Rheault, PDG de Vélo Québec

Du côté de Vélo Québec, on se réjouit de constater la diminution des accidents impliquant des cyclistes, qu’on attribue directement aux nouveaux aménagements cyclables implantés dans la métropole ces dernières années.

« Lorsqu’on construit de meilleures infrastructures, non seulement les gens font plus de vélo, mais c’est plus sécuritaire », commente Jean-François Rheault, PDG de Vélo Québec.

Alcool et fuites

Par ailleurs, les infractions commises par les automobilistes sont en hausse de 15 % pour 2022.

Ce sont les interceptions d’automobilistes conduisant avec les facultés affaiblies qui ont connu la plus forte augmentation : une hausse de 25,6 %, soit 1437 en 2022 comparativement à 1144 en 2021.

Les délits de fuite sont en hausse de 12,6 % (5246 en 2022 contre 4661 en 2021) et les arrestations pour conduite dangereuse, en hausse de 13,5 % (177 en 2022 contre 156 en 2021).

Cependant, les contraventions pour excès de vitesse ont baissé de 23 % en 2022. Au cours de la dernière année, les policiers en ont donné un peu moins de 48 000, contre 62 000 l’année précédente.

Avec la collaboration de Pierre-André Normandin, La Presse