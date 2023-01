Deux employés et un sous-traitant de Propane Lafortune sont toujours portés disparus à Saint-Roch-de-l’Achigan, au lendemain d’un incendie et d’explosions qui ont soufflé les bâtiments de cette petite entreprise de distribution de propane. Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, s’est rendu sur les lieux vendredi, visiblement secoué par ce « drame incommensurable ».

« C’est une scène très difficile à voir, qui montre que c’était toute une déflagration qui s’est produite », a expliqué M. Bonnardel en conférence de presse.

Les trois personnes qui manquent toujours à l’appel sont deux employés et un sous-traitant de l’entreprise de production de propane, a révélé la copropriétaire de Propane Lafortune, Isabelle Lafortune, qui s’adressait pour la première fois aux médias depuis la tragédie, entourée d’autres membres de sa famille.

PHOTO PIERRE LAURENT, COLLABORATION SPÉCIALE La scène de l’explosion.

Sanglots dans la voix, Mme Lafortune a offert ses sympathies aux familles de victimes, dont l’identité n’a toujours pas été révélée. Elle a souligné que de l’aide psychologique était à la disposition des employés de l’entreprise, mais s’est contentée de faire une déclaration sans répondre aux questions des médias.

De l’accompagnement est également offert aux familles des victimes, qui ont toutes été rencontrées, a indiqué la sergente Éloïse Cossette, porte-parole de la Sûreté du Québec. « Le module d’assistance de la SQ et des intervenants sont en lien avec les familles pour leur apporter l’aide et le soutien nécessaire, a-t-elle dit. On est conscient que ce qu’ils vivent n’est pas facile. »

Pour faciliter les recherches pour retrouver les personnes disparues ainsi que l’enquête sur la cause de l’accident, la SQ envisage d’ailleurs l’installation d’un chapiteau au-dessus des bâtiments détruits, a mentionné la sergente Cossette. A priori, la thèse criminelle semble être écartée, ont indiqué des sources policières à La Presse. Le Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale du Québec (LSJMLQ), un organisme paragouvernemental, participera à l’enquête.

Un maire ému, des recherches complexes

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Sébastien Marcil, maire de Saint-Roch-de-l’Achigan

Pour sa visite sur les lieux, le ministre Bonnardel était accompagné de sa collègue Caroline Proulx, responsable de la région de Lanaudière, et du député de la circonscription, Louis-Charles Thouin. Tous semblaient ébranlés tandis que le maire de la municipalité, Sébastien Marcil, parlait avec émotion de la grande solidarité qui s’est manifestée dans le village, et partout au Québec, à la suite du drame.

« C’est très difficile ce qui se vit actuellement, parce qu’il y a de l’attente », a souligné le maire Marcil, qui peinait à retenir ses larmes en s’adressant aux médias. « L’attente est longue. Mais on remercie tous les Québécois pour leur élan de solidarité à l’endroit de la municipalité. Ça me touche beaucoup comme maire. »

Joint au téléphone, le maire a précisé vendredi que les opérations de recherche ont été mises sur pause, le temps de laisser passer la neige qui complique trop les opérations. « Ils ont mis des bâches sur le site. Le niveau de complexité est aussi grand en raison de la présence d’un contaminant. Les experts préfèrent être sûrs de connaître tous les produits qui s’y trouvent, mais espèrent commencer les recherches dès demain », a-t-il détaillé à La Presse.

Une lourde déflagration a d’abord été entendue — et ressentie — à des kilomètres à la ronde, jeudi vers 11 h. Un incendie s’était propagé dans le dépôt de propane appartenant à l’entreprise, provoquant des explosions. Le bâtiment a été complètement détruit.

La scène avait été remise jeudi soir, tard, aux enquêteurs en scène incendie et aux crimes majeurs du corps policier, qui avaient alors entamé des recherches préliminaires « orientées vers la recherche de victimes potentielles », avait indiqué la sergente Éloïse Cossette. « On sait que ce travail d’expertise va se poursuivre sur plusieurs jours, puisque c’est une grande scène, et bien sûr, on doit faire un travail minutieux. On devra aussi composer avec les conditions météorologiques qui pourraient ralentir notre travail », avait-elle ajouté.

Selon nos sources, les propriétaires de l’entreprise, la famille Lafortune, n’étaient pas sur les lieux. Des employés ou clients se trouvaient toutefois sur place.

D’une rare complexité

L’incendie était d’une rare complexité, avec des risques d’explosion et de contamination environnementale, ce qui a empêché les services d’urgence de se porter au secours des personnes prises dans les décombres, ont raconté des citoyens. Quatre autres services de sécurité incendie, ceux de Repentigny, de Rawdon, de Sainte-Julienne et de Saint-Lin — Laurentides ont été appelés en renfort pour combattre les flammes.

« ​​Le père d’une des amies de ma fille a été le premier arrivé sur les lieux », a témoigné jeudi Steve Durocher, qui habite à moins de 200 mètres du lieu de l’incendie, en entrevue avec La Presse. « Il a vu une employée sortir en criant à l’aide, puis finalement, tout lui est tombé dessus. Il est sous le choc. »

Son affirmation a été corroborée par plusieurs témoignages qui circulent sur les réseaux sociaux. « Il y a des morts, c’est sûr. On entendait crier avant que ça s’effondre… les pompiers n’étaient pas là et c’était déjà trop chaud », a notamment écrit sur Facebook Jonathan Marquis.

Propane Lafortune a été fondée en 1955. Elle est aujourd’hui dirigée par Isabelle, Karine et Michaël, les enfants de l’ancien dirigeant, Claude Lafortune. Très connue dans le village, la famille avait affirmé jeudi dans un communiqué être « profondément bouleversée par les évènements ».