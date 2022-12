Un homme enlevé en plein jour dans le stationnement d’un restaurant à déjeuner. Une bataille pour une arme à feu pendant une course folle sur l’autoroute. Un corps abandonné sur le bord du chemin. Deux hommes ont reconnu avoir causé la mort de Kellen Seow en 2017 dans ces circonstances hollywoodiennes.

Manuel Savoie, 48 ans, et Marc Laflamme-Berthelot, 39 ans, ont plaidé coupable à un chef d’accusation d’homicide involontaire, le 7 décembre dernier, au palais de justice de Laval. Leur procès était prévu dans les prochaines semaines.

Manuel Savoie reçoit une commande pour kidnapper Kellen Seow, un trafiquant de drogue de 34 ans, selon les faits admis. Il doit transporter sa cible à un endroit où l’attend son commanditaire (lequel n’est pas précisé). Pour ce faire, il demande l’aide de deux complices : Marc Laflamme-Berthelot pour « faciliter » l’enlèvement et « M. A. », un témoin collaborateur dont l’identité est protégée par la cour.

Or, rien ne se passe comme prévu. Les trois assaillants interceptent Kellen Seow à la sortie du restaurant Tutti Frutti de Sainte-Dorothée à 11 h 25 et le font monter de force dans un véhicule. Marc Laflamme-Berthelot saisit un couteau sur leur cible, mais découvre plus tard une arme à feu dans son manteau.

Un vent de panique s’installe dans le véhicule. Les trois complices crient à Kellen Seow de se calmer, alors que celui-ci tente de récupérer son arme à feu. Il tente de s’en prendre à Manuel Savoie, qui est au volant. « M. A. » se tourne vers l’arrière et immobilise la victime en tenant ses mains sur l’appui-tête et en l’étouffant momentanément.

« Les trois complices craignaient que si la victime n’était pas maîtrisée de force, qu’il puisse les blesser gravement. [M. A.] voit Marc Laflamme-Berthelot tenir un couteau près du visage de la victime et la couper », indique le résumé des faits.

Pendant la bagarre, Marc Laflamme-Berthelot a blessé Kellen Seow à une jambe. Sur ses 11 plaies infligées à la victime, c’est cette blessure qui s’est avérée mortelle.

Kellen Seow n’est pas mort sur le coup. Les assaillants l’ont débarqué sur le bord de l’autoroute 13. Des témoins l’ont aperçu en train de tituber et de s’effondrer au nord de l’autoroute 440. Un bon Samaritain lui a fait un garrot, mais ça n’a pas suffi.

En entrevue avec La Presse en 2020, la conjointe de Kellen Seow avait dépeint un « bon père » qui n’était pas un « ange ». « C’était un bon papa qui ne manquait jamais une partie de soccer, qui faisait les repas et qui était toujours là pour nous », avait confié la femme.

Manuel Savoie doit connaître sa peine plus tard cette semaine. Quant à Marc Laflamme-Berthelot, la procureure de la Couronne Me Karine Dalphond a déjà annoncé au juge son intention de demander un renvoi pour évaluation afin de le déclarer délinquant à contrôler ou dangereux.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Marc Laflamme-Berthelot en 2010

Marc Laflamme-Berthelot a déjà été condamné pour être entré par effraction dans la résidence du mafieux Francesco Del Balso en mai 2017, vraisemblablement pour tuer ce dernier.

Me David Petranic et Me Martin Latour défendent les accusés.