Une fusillade digne du Far West où la victime, membre d’un gang de rue de Rivière-des-Prairies, publie la scène sur Snapchat et avise elle-même les policiers de l’évènement. En contactant le 911, Andrew Luberisse s’est autodénoncé lors de cette attaque qui a failli lui coûter la vie, permettant son arrestation quelques mois plus tard. Il a d’ailleurs écopé lundi de trois ans de prison.

Mai 2021. Vers 23 h 40, des coups de feu retentissent sur la 61e Avenue dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, à Montréal.

La scène semble sortir tout droit d’un film. La vitre côté conducteur d’un véhicule Dodge Durango noir est fracassée par de multiples impacts de balles. Son occupant, Andrew Luberisse, a miraculeusement survécu sans une égratignure. Cette soirée-là, plus d’une dizaine de balles ont été tirées dans sa direction. Rien de surprenant : le criminel surnommé Ali Baba est membre du gang de rue Profit Boyz impliqué dans de nombreux conflits.

Son premier réflexe ? Se filmer ainsi que sa voiture pour publier le tout sur ses comptes Snapchat et Instagram.

Son deuxième réflexe ? Composer le 911 pour prévenir la police.

Andrew Luberisse a lui-même appelé les policiers dans la soirée du 29 mai 2021, peut-on lire dans un document de cour résumant les faits. Il indique alors vouloir rencontrer les policiers en lien avec des coups de feu tirés vers son véhicule. L’homme, alors âgé de 32 ans, ne se présente jamais au poste de police.

La vidéo filmée au moment des faits se retrouve plus tard dans un de ses vidéoclips de rap. Avant le début du morceau intitulé Transgression (freestyle), une séquence présente la voiture noire criblée de balles.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

« Si vous tirez, on tire en retour », publie-t-il sur les réseaux sociaux peu après l’échange de coups de feu.

Les policiers surveillent étroitement la victime pendant deux mois à la suite de son appel au 911. Selon l’expertise en balistique, certains tirs proviennent de l’intérieur de la voiture.

Andrew Luberisse est finalement arrêté en août 2021 pour avoir déchargé une arme à feu. Ali Baba était en possession d’un pistolet semi-automatique de calibre 9 mm, trouvé lors d’une fouille dans son véhicule au moment de son arrestation.

De multiples provocations

Avant d’être la cible de cette violente tentative de meurtre, Andrew Luberisse était depuis longtemps partie prenante du conflit entre les Profit Boyz de Rivière-des-Prairies et Zone 43, un gang de Montréal-Nord. Les attaques sur les réseaux sociaux fusaient de partout, selon un témoignage de Caroline Raza, experte des gangs de rue au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Elle avait dressé un portrait détaillé de l’accusé lors de l’enquête sur sa mise en liberté.

Dans les années 2010, Andrew Luberisse s’identifiait comme étant un Profit Boyz ou Profit Kollectaz, a-t-elle précisé. « Dans ces années-là, c’était des jeunes qui se tenaient dans les parcs. » Des rapports de sources indiquent que Luberisse s’associe notamment à une clique du secteur nommée 40 Thievez ou Four Street Runner.

Il y a un conflit entre des sujets de Montréal-Nord et de Rivière-des-Prairies depuis 2011. Une chicane entre des individus s’est terminée par un homicide. Depuis ce temps, on note différents évènements de tentatives de meurtre [dans ces secteurs]. La sergente-détective Caroline Raza, du SPVM

Peu avant la fusillade impliquant Andrew Luberisse, ses frasques sur les réseaux sociaux retiennent l’attention. « Il était très actif sur Instagram et Snapchat. Ses publications sont ouvertes au public », avait raconté Caroline Raza.

Une dizaine de jours avant d’être ciblé, Ali Baba avait publié une vidéo susceptible d’avoir mis le feu aux poudres. Il s’était filmé assis à bord d’un véhicule à l’angle des rues Pascal et Lapierre, à Montréal-Nord.

Il avait scandé « Fuck this block, I can’t stand this motherfucking block » en brandissant un foulard vert, la couleur de son secteur.

L’intersection est « un endroit significatif » pour ses rivaux de Zone 43, avait précisé Caroline Raza. « C’est considéré comme un manque de respect de la part de M. Luberisse de s’y rendre. »

Andrew Luberisse avait plaidé coupable à plusieurs chefs d’accusation liés aux armes à feu au printemps dernier à la suite de son arrestation. Il a écopé lundi d’une peine de 37 mois de prison. En tenant compte de la détention préventive, il lui reste donc un peu plus d’un an à passer derrière les barreaux.