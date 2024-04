C’est maintenant une réalité : les usagers du transport collectif du Grand Montréal peuvent désormais ajouter des billets ou renouveler leur laissez-passer mensuel sur leur carte OPUS par le simple truchement d’un téléphone mobile. Voici un bref mode d’emploi pour ne plus avoir à se rendre aux distributrices.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE, PHOTOMONTAGE LA PRESSE

Télécharger l’application Chrono

Il faut tout d’abord télécharger Chrono – ou la mettre à jour. Cette application existe depuis un moment déjà et offre la possibilité de visualiser les horaires de bus, de métro et de plusieurs autres services en temps réel. La fonctionnalité de recharge mobile d’OPUS y a été intégrée.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE, PHOTOMONTAGE LA PRESSE

Synchroniser sa carte

Une fois l’application ouverte, il faut cliquer sur l’icône illustrant une carte OPUS, qui est située en haut à droite. Pour synchroniser sa carte, il suffit de sélectionner l’option « commencer la lecture » de la carte OPUS, avant de poser celle-ci sur l’appareil photo du téléphone mobile. C’est cette manipulation qui permettra de trouver le numéro de la carte et, donc, du compte client.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE, PHOTOMONTAGE LA PRESSE

Valider ou recharger

La carte OPUS est maintenue lue et reconnue. L’application permet de voir s’il reste des billets et quel type de forfaits. Au bas de l’écran, on peut amorcer le processus pour acheter un titre de transport de façon 100 % numérique. À noter : il est toujours possible de recommencer de zéro pour lire une autre carte.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE, PHOTOMONTAGE LA PRESSE

Choisir sa zone de déplacement

Avant d’acheter un titre, il faudra choisir la zone de déplacement. Depuis la refonte de la grille tarifaire, la zone A comprend l’île de Montréal, alors que la zone B regroupe Laval et Longueuil. Les zones C et D, enfin, touchent les couronnes nord et sud. Plus on traverse de zones, plus le coût du billet est élevé.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE, PHOTOMONTAGE LA PRESSE

Sélectionner un billet

C’est l’une des dernières étapes avant d’acheter : choisir son type de titre de transport. Il en existe plusieurs, de l’hebdomadaire au mensuel en passant par les passages uniques, les « deux passages », les « dix passages », les soirées ou week-ends illimités. Et le prix à payer est indiqué pour chacun de ces titres. Il ne reste donc plus qu’à ajouter une carte de crédit, à payer, et le tour est joué !

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Il ne sera toujours pas possible de présenter son téléphone aux tourniquets ; cela devrait être fait d’ici 2026.

À quand la suite ?

Il ne sera toujours pas possible de présenter son téléphone aux tourniquets ; cela devrait être fait d’ici 2026. À plus court terme, le paiement par carte de débit Interac ou de crédit devrait être possible dans « certains réseaux » d’ici l’automne. C’est déjà en place à la Société de transport de Laval (STL). Des villes comme Joliette, Lévis ou Québec recevront de leur côté la solution logicielle de recharge mobile et pourront la développer de leur côté, dans leur propre application. D’ici 2027, un système de paiement « multimode » sera déployé, en réunissant le métro, le bus, le REM, l’autopartage, le vélopartage, le taxi ou le covoiturage.