Amazon est plus dominant que jamais, avec une part du gâteau des achats en ligne de 51 % au Québec, soit quatre points de pourcentage de plus que l’année précédente.

L’embellie des achats locaux en ligne n’aura duré que le temps de la pandémie. La part des marchands québécois sur le web, qui avait atteint 26 % en dollars dépensés en 2022, est retombée à 15 % en 2023, révèle l’enquête NETendances sur le commerce électronique dévoilée mercredi.

Amazon est plus dominant que jamais, avec une part du gâteau de 51 %, soit quatre points de pourcentage de plus que l’année précédente ; 16 % des dollars en ligne sont allés à d’autres marchands canadiens, 18 % à des sites à l’étranger. La part de 15 % obtenue par les sites québécois est la plus basse depuis que le rapport NETendances calcule ce critère, soit depuis 2020.

« L’engouement pour l’achat local s’essouffle au Québec, peut-on lire dans le rapport basé sur un sondage auprès de 1087 adultes. Cet essoufflement pour l’achat local, quelque 300 entrepreneurs québécois l’avaient vu venir. En mai 2022, ils ont d’ailleurs signé une lettre ouverte dans laquelle ils affirmaient que l’achat local était en péril. »

Seule ombre au tableau pour Amazon, la popularité de son programme d’abonnement Prime est en baisse. Si 39 % des adultes québécois se disaient abonnés en 2022, ce taux est passé à 32 % l’an dernier.

Au total en 2023, les Québécois ont dépensé 17,8 milliards de dollars en ligne, soit une hausse de 8,8 % sur un an ; 74 % des adultes québécois rapportent avoir personnellement réalisé un achat en ligne, pour un montant annuel moyen de 1139 $.

En 2020, ce montant était de 1048 $. On inclut également dans ces achats les applications mobiles et les abonnements à des services en ligne comme Netflix.

Les hommes sont un peu plus enclins à acheter en ligne, 77 % déclarant l’avoir fait contre 71 % des femmes. En ce qui concerne l’âge, ce sont les 25-34 ans et les 18-24 ans qui sont les cyberacheteurs les plus convaincus, avec des taux respectifs de 89 % et de 87 %.

Marketplace en tête

La carte de crédit, utilisée par 76 % des répondants, est l’option de paiement la plus populaire, suivie de PayPal, avec 33 %. On note que les solutions de paiement promues par les fabricants de téléphones demeurent marginales : Apple Pay a été utilisé par 10 % des cyberacheteurs, Google Pay par 6 % et Samsung Pay par, 2 %.

De plus, 30 % des dépenses pour des vêtements, chaussures et accessoires ont été faites en ligne, contre 12 % dans le cas des produits d’épicerie et 11 % pour les produits de pharmacie.

Le rapport NETendances 2023 s’intéresse par ailleurs aux achats et ventes de produits de seconde main ou usagés. Ainsi, 44 % des adultes adeptes de commerce électronique affirment avoir effectué un tel achat, une baisse de 12 points de pourcentage par rapport à 2022. Et 43 % ont été vendeurs, une baisse de 6 points.

La plateforme la plus populaire est Marketplace, sur Facebook, utilisée par 73 % des acheteurs ou vendeurs. Kijiji arrive en deuxième place avec 33 %, suivie d’eBay à 11 %.