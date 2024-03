Réseau routier Un sommet en cinq ans pour les nids-de-poule à Montréal

La prolifération des nids-de-poule est plus que jamais un enjeu dans la métropole. Plus de 2300 trous dans la chaussée ont été répertoriés en janvier et en février, un sommet depuis 2019. La Ville affirme toutefois avoir déjà repris leur colmatage en raison des conditions météorologiques favorables.